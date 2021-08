Como acabar com a foliculite na virilha de uma vez?

Com uma aparência similar a de uma espinha, a foliculite na virilha incomoda muitas mulheres. Geralmente, ela é causada por or uma infecção bacteriana ou fúngica, mas que também pode ser causada por vírus e até mesmo por uma inflamação por causa de pelos encravados.

Mas, você sabia que é possível evitar a foliculite com a adoção de alguns hábitos? Confira as dicas da dermatologista Laís Leonor ao Portal ‘Minha Vida’.

1. Manter a pele limpa, seca e livre de escoriações ou irritações

2. Evitar lavagens antissépticas rotineiramente, pois podem deixar a pele seca e eliminar as bactérias que protegem a pele

3. Manter a pele hidratada

4. Tomar cuidado ao fazer a barba, usar gel de barbear, espuma ou sabão para lubrificar as lâminas e evitar cortes (no caso da pseudofoliculite da barba, o mais indicado é usar barbeador elétrico).