Durante a pandemia, as redes sociais ganharam ainda mais força mercadológica. Por meio destas plataformas, é possível construir uma imagem com a finalidade de se fortalecer, gerar interação e engajamento para alcançar o objetivo da presença online. Mas, como construir uma imagem forte nas redes sociais?

O publicitário e assessor de celebridades Wil Machado afirma que um dos aspectos mais importantes para influencers e empresas criarem uma imagem positiva é apresentar autenticidade.

“Os dois mundos precisam ser exatamente da mesma forma, pois imagine a frustração de alguém que acompanha o seu trabalho diariamente, ao se deparar com uma pessoa totalmente oposta à que ela acompanha no online?”, questiona.

O especialista ainda explica que no processo de construção e manutenção de imagem de influencer, é de suma importância que haja coerência do que se é desenvolvido no mundo virtual com o off-line, para que assim exista uma maior preservação da pessoa como ela é verdadeiramente. “A não coerência pode levar a uma divergência tão grande não só de imagem, mas de propósito, o que pode resultar em crises sérias”, ressalta.

Como forma de orientar, o assessor destaca ainda que, em caso de gestão de crise de imagem, é necessário e essencial entender a origem. “É a partir desta percepção que se pode estudar qual caminho seguir. Entretanto, o aconselhável é sempre pensar antes de qualquer atitude”, finaliza Wil.