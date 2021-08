Saber desenvolver o pensamento crítico é de suma importância em qualquer esfera social. Dessa forma impedimos que imposições alheias nos manipulem, além de garantir boas e construtivas conversas. Tudo isso, somado, aumenta a nossa autoestima, nossa autoconfiança e até mesmo a qualidade de vida.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas que podem lhe ajudar a desenvolver esse seu lado mais crítico, viabilizando um crescimento pessoal valioso. Acompanhe e entenda.

Como desenvolver o pensamento crítico?

Para desenvolver o pensamento crítico é necessário estar sempre aberto aos novos conhecimentos. Isto é, esse pensamento não é construído da noite para o dia e “pronto”. Mas sim, ele se desenvolve a cada nova interação, leitura e absorção de informações.

Dito isso, vamos às dicas que preparamos para lhe ajudar nesse desenvolvimento pessoal:

1- Leia mais – mas leia diversos conteúdos diferentes

Ler é uma das melhores maneiras de desenvolver o pensamento crítico. Através das leituras nós vamos construindo um repertório interno que enriquece a nossa mente, aumentando o nosso conhecimento sobre os mais diversos temas.

Ao mesmo tempo, a leitura também é capaz de fazer com que sejamos mais criativos e menos imprevisíveis na hora de tomar uma decisão. Em outras palavras, somos capazes de “pensar fora da caixa”, de maneira mais crítica.

2- Converse sobre assuntos diferentes

Assim como é interessante ler muitos conteúdos e informações de fontes diferentes (e de preferência de diversos pontos de vista), as conversas construtivas também ajudam a desenvolver o pensamento crítico.

Para isso, troque ideias com amigos e familiares que têm um ponto de vista diferente do seu. Mas, não entre nessa conversa para “brigar”, ou algo do tipo. Mas sim, foque em observar o outro lado da história e analise os prós e contras de cada pensamento, antes de simplesmente tentar defender um lado.

3- Não aceite um conceito pronto – vá mais a fundo

Evite aceitar um conceito dado para você. É claro que você deve sim dar atenção aos especialistas na área em que você está estudando e/ou aprendendo, porém, lembre-se de pesquisar em mais fontes seguras. Pois pare e pense: nenhum trabalho acadêmico é construído apenas com uma referência, certo? 😉

4- Seja uma pessoa observadora e questionadora

Observe mais as pessoas, as interações e o mundo em sua volta. A observação ajuda na absorção de informações sutis, e abrange novos conhecimentos para nos ajudar a desenvolver o pensamento crítico.

Ao mesmo tempo, procure ser uma pessoa mais questionadora, pondo em prática o ponto acima com ainda mais afinco: questione o que você não sabe, mas, também questione o que você supõe que sabe.

5- Esteja sempre disposto a aprender algo novo

Não seja uma pessoa que acredita que “já sabe tudo” de algo. Não. Foque sempre em estar aberto à novas experiências. Não aceite algo “pronto e acabado”. Nós, seres humanos, somos vivos e dinâmicos, portanto, podemos sempre estar crescendo e aprendendo algo novo.

Ao aprender algo novo, estamos ajudando a nossa mente a desenvolver o pensamento crítico. Considere isso e seja uma pessoa mais crítica. 🙂