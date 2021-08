Como em ‘Nos tempos do Imperador’, veja formas de usar móveis no estilo Luiz XV

Quem curte um móvel antigo aí? Se esse é o seu caso, fique atento às cenas de “Nos tempos do Imperador”. Na nova novela das seis, da Globo, a primeira totalmente inédita desde que as gravações pararam por conta da pandemia, o elenco incrível divide a atenção do público com lustres, espelhos, mesas, cadeiras, aparadores…