Como entrar na faculdade pública: Saiba tudo

Entrar na faculdade é um sonho de muitos estudantes, porque simboliza o primeiro passo para a construção de uma carreira profissional. Mas você sabe como ingressar em uma faculdade pública?

Estudar em uma instituição pública de qualidade significa não só a isenção de mensalidade, mas também a presença dos melhores professores do país, além do destaque na hora de buscar uma vaga de emprego.

A partir de agora, você conhecerá como ingressar e de que maneira o processo de admissão de uma universidade pública funciona, além de saber quais são as melhores do Brasil.

Como entrar na faculdade pública

Existem quatro formas de entrar no ensino superior público: SiSU, vestibular tradicional, teste de habilidades específicas e programa de seleção seriada.

SiSU

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é o método pelo qual as faculdades públicas oferecem vagas para os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Aqueles que obtêm as maiores notas na prova são classificados.

Conforme o site do SiSU, só poderão fazer a inscrição os candidatos que participaram da última edição do ENEM e que não zeraram a prova de redação.

Algumas instituições adotam notas ou médias mínimas para inscrição em determinados cursos. Caso seja este o caso, o próprio sistema comunica o participante ao longo do processo.

As inscrições no processo seletivo do SiSU acontecem duas vezes ao ano, seguindo o início de cada semestre letivo.

Vestibular tradicional

O vestibular tradicional é a maneira mais clássica para entrar em uma universidade. Com a implementação do SiSU/ENEM, muitas instituições pararam de realizar o vestibular próprio.

Geralmente, a avaliação se divide em duas fases: uma que avalia conhecimentos gerais, e outra que examina compreensões específicas, com questões dissertativas relacionadas ao curso pretendido.

Um bom exemplo de instituição que adota esse modelo é a Universidade de São Paulo (USP) que admite novos alunos por meio de seu próprio vestibular: a FUVEST.

Você Pode Gostar Também:

Teste de habilidades específicas

Caso o seu objetivo seja entrar para a faculdade de Música ou de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, você passará por mais uma avaliação: o teste de habilidades específicas (THE).

Algumas universidades exigem que o candidato seja aprovado primeiro neste teste e, a partir dessa aprovação, se candidate para a vaga desejada por meio do SiSU ou do vestibular tradicional.

Portanto, vale a pena conferir com antecedência se o curso que você pretende fazer necessita do THE. As faculdades costumam realizar essa avaliação antes do processo seletivo geral, então fique atento.

Programa de avaliação seriada

O programa de avaliação seriada (PAS), também chamado de vestibular seriado, é uma modalidade de ingresso no ensino superior não muito difundida, mas extremamente importante e que vem ganhando popularidade entre os estudantes.

O PAS se diferencia das demais formas de ingresso, porque não é necessário passar pelo vestibular. Ele se resume a um processo seletivo realizado em partes, ou seja, ao fim de cada ano letivo do ensino médio, o aluno passa por uma avaliação.

Estudantes matriculados no primeiro ano do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto de particulares, podem se inscrever no programa, e a Universidade de Brasília (UnB) é um exemplo de instituição que aceita o vestibular seriado como forma de admissão.

Melhores faculdades públicas

Depois de conhecer as formas de entrar em uma universidade pública, uma dúvida crucial surge: qual instituição escolher para estudar?

A empresa Quacquarelli Symonds conduziu um estudo comparativo anual para classificar as diversas instituições do mundo conforme sua qualidade universitária. De acordo com o ranking QS 2021, as 10 melhores universidades públicas brasileiras são:

Universidade de São Paulo (USP); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Universidade Estadual Paulista (Unesp); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Curtiu o assunto? Deixe seu comentário e aproveite para conferir algumas informações sobre o ENEM e outros vestibulares.