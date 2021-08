Como focar em um objetivo – Veja algumas dicas

Focar em um objetivo tem sido um desafio para você? A impressão é que a desmotivação tem aparecido mais vezes do que a vontade de seguir em frente? Saiba que você não está sozinho!

A ação de manter o foco nos objetivos não é tão simples, mas é possível. Para isso é necessário trabalhar a persistência, mas, acima de tudo, reconhecer os motivos pelos quais você quer alcançar determinada meta.

Pensando nesses fatores, elencamos algumas dicas que poderão lhe ajudar dessa forma. Acompanhe.

Como focar em um objetivo?

Para focar em um objetivo é preciso estar ciente de que nem todos os dias serão “bonitos e empolgantes”. Embora você ame o que está buscando, isso não quer dizer que a sua mente estará sempre disposta a lidar com todos os desafios que estão presentes no caminho. E tudo bem.

O importante aqui é reconhecer os seus limites e dar breves pausas para não se sobrecarregar em prol do futuro. Tudo, na vida, é uma questão de equilíbrio. Siga com isso em mente na hora de ver as nossas dicas a seguir. 😉

1- Entenda o que esse objetivo significa para você

Entender o real significado dos seus objetivos é um passo importantíssimo. Afinal, você está buscando esse objetivo por quê? Para agradar a alguém? Ou para realizar um sonho seu?

No segundo caso é muito mais fácil manter o foco e a motivação…

2- Visualize o seu objetivo diariamente

Tenha o seu objetivo visível para enxergá-lo todos os dias. Você pode fazer desde cartazes e murais no seu escritório, até um papel de parede do computador que contenha as suas maiores motivações.

3- Comprometa-se compartilhando o objetivo com alguém de confiança

Compartilhar o seu objetivo com uma pessoa de confiança também pode ser bem interessante. Isso porque você acaba por criar um comprometimento em voz alta, e a tendência de desapontar o outro é muito menor.

4- Permita-se falhar e se sentir desmotivado às vezes

Você não precisa estar super feliz e empolgado todos os dias. Isso é impossível. Ninguém é feliz o tempo todo!

Então, tenha esse pressuposto em mente e respeite os seus dias de desânimo. Não force a barra para tentar parecer sempre empolgado.

Da mesma maneira, aceite as suas falhas e erros como um método de aprendizagem, e não de punição.

5- Saiba quais são as pequenas etapas do seu objetivo

Reconheça os passos que são preciso ser tomados para alcançar os seus objetivos. Isso também é fundamental para não se sobrecarregar.

Divida o seu objetivo maior em etapas, para ir concluindo-as de acordo com os seus limites.

Da mesma maneira, lembre-se de estabelecer prazos para essas etapas e pequenos passos, ok?

6- Comemore cada passo que for concluído

Por fim, saiba comemorar a conclusão de cada etapa que citamos acima! Isso também é importante para manter a motivação e o focar em um objetivo.

Crie mecanismos de recompensa que sirvam de alicerce para dar mais energia e disposição naqueles dias “ruins”. Você merece isso.