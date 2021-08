Conseguir parar de criar expectativas nos estudos é uma importante forma de manter a saúde mental mais equilibrada, especialmente em épocas de provas. Isso porque as expectativas são a mola propulsora para dolorosas frustrações, quando as coisas não saem como planejado.

Por isso, neste conteúdo vamos apresentar alguns fatores importantes sobre esse assunto. Acompanhe.

Como parar de criar expectativas nos estudos?

As expectativas sempre vão existir, querendo ou não. Faz parte do ser humano. Afinal, a ansiedade saudável faz com que possamos nos preparar um pouco melhor para o que está por vir. E esse “preparar-se” nada mais é do que criar expectativas, não é mesmo?

Partindo desse pressuposto, saiba que criar expectativas leves é comum, mas o que não pode acontecer é o ato de tornar as expectativas a única forma de se impulsionar a fazer algo. Ou ainda, criar expectativas tão intensas, a ponto de se sentir “fracassado” se algo – por mínimo que seja – não sair como o planejado.

Com essas considerações em mente, veja agora algumas dicas que poderão lhe ajudar quando o segundo caso acontecer:

1- Traga os pensamentos para o momento presente

Quando você sentir que as expectativas estão muito intensas, a ponto de gerar mal-estar e provocar grandes frustrações mais tarde, foque no presente. Para isso, observe o ambiente em que você está, fique atento ao momento de agora. Sinta a temperatura, os cheiros, ouça os sons, observe o seu corpo.

Traga os seus pensamentos para o que está sendo feito neste exato momento. Isso fará com que todos os questionamentos ansiosos comecem a ficar mais de lado em sua mente, melhorando o seu foco e diminuindo aquelas expectativas (sejam elas positivas ou negativas).

2- Saiba criar um cronograma e foque nele

Criar um cronograma para você é uma forma de parar de criar expectativas nos estudos. Isso porque você terá um passo para cumprir de cada vez, e isso fará toda a diferença. Afinal, você manterá a sua atenção em cada etapa, não se deixando levar pelos mil pensamentos referentes ao que “pode” vir a acontecer mais tarde.

3- Não se compare e não retome fracassos do passado

Muitas vezes criamos expectativas nos estudos partindo de dois pressupostos:

Comparação com outras pessoas;

Comparação com a nossa pessoa do passado.

No primeiro caso, é muito arriscado pois ninguém é igual a ninguém, e por isso você deve compreender que cada um tem o seu tempo de desenvolvimento e crescimento.

No segundo caso, você deve estar ciente de que os erros do passado ficaram para trás. Não há como voltar até lá e mudar o que aconteceu, mas dá para construir um novo futuro partindo do hoje.

Em suma, comparar-se consigo ou com outra pessoa é errôneo, pois nunca somos o que fomos ontem, e jamais seremos o que outra pessoa é. Seja mais justo com você e, quando perceber que está comparando-se com alguém, mude o foco do pensamento.

4- Entenda o grau de dificuldade de um conteúdo

Entender o grau de complexidade de um conteúdo é uma forma de parar de criar expectativas nos estudos. Afinal, você sabe que as chances são X ou Y de atingir a nota 7 ou 10 naquela prova. Dessa maneira, você não cria expectativas longe da realidade e sabe pôr o pé no chão na hora de desejar uma nota alta.

Até porque você compreende que não basta desejar: é necessário dedicação e um plano de estudos, não é mesmo? 😉