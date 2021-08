como receber pagamentos de maquininhas na conta

Quem tem um negócio próprio e recebe pagamentos por maquininhas de cartão ou plataformas digitais agora pode receber o dinheiro direto na conta Nubank. A novidade funciona tanto para conta pessoal, quanto para conta PJ. Esta é uma nova maneira do Nubank auxiliar ainda mais seus clientes.

“Assim, você pode movimentar esse dinheiro de onde estiver pelo nosso app, e aproveitar toda a experiência Nubank para cuidar de suas finanças: 100% digital, fácil de usar e com um atendimento incrível 24 horas por dia, sete dias por semana”, diz o Nubank em seu blog sobre este serviço.

Nesse contexto, muitos clientes do Nubank pediam por esta funcionalidade da fintech. Assim, a nova funcionalidade só se tornou possível agora porque o Nubank se tornou parte do Sistema de Liquidação de Crédito (SLC), sistema esse que é utilizado por este tipo de plataforma de pagamentos para operacionalizar as vendas.

Deste modo, agora o Nubank se tornou um banco elegível para escolha na lista de bancos do Sistema de Liquidação de Crédito. A lista é utilizada para cadastro em um aplicativo de vendas online, como delivery, por exemplo, em que bancos podem ser selecionados para cadastro de conta domicílio (onde é recebido o dinheiro das vendas via aplicativo).

Como cadastrar a conta Nubank como domicílio?

O cadastro de uma conta como domicílio bancário é feito pela própria plataforma de pagamentos. Sendo assim, para cadastrar a conta Nubank como conta domicílio, basta acessar a plataforma e procurar a opção de alterar os dados bancários ou da conta domicílio e colocar o Nubank como selecionada.

Você Pode Gostar Também:

Para isso, a conta e a plataforma de pagamentos devem estar registrados no mesmo CPF do usuário. Nesse sentido, caso a plataforma esteja registrada no CPF de outro usuário, não é possível cadastrar a conta Nubank como conta domicílio. Por isso, é importante alinhar as informações que estão registradas na conta e na plataforma antes de registrar a conta Nubank na plataforma.

Por fim, caso seja necessário solicitar ajuda no processo, é possível entrar em contato diretamente com o suporte da plataforma de pagamentos. Dessa maneira, o suporte da plataforma é quem saberá como guiar o usuário para cadastrar a conta Nubank como conta domicílio da plataforma de pagamentos digitais.

É possível receber pagamento de todos os cartões na conta?

O Nubank é uma instituição que recebe os depósitos enviados pelas plataformas de pagamento. Nesse contexto, isto significa que o banco digital não tem influência sobre quais opções de cartão ou vale (alimentação ou refeição) as plataformas oferecem, portanto, não é possível o banco decidir de quais cartões os pagamentos caem diretamente na conta.

Ademais, os depósitos feitos pelas plataformas de pagamentos na conta Nubank aparecem no extrato como “Depósito Recebido”. Deste modo, no extrato, é possível ver a categoria dos valores (se foram recebidos por transações de débito, crédito ou antecipações), o valor total que foi depositado e o nome da plataforma de pagamentos.

Por último, caso o dinheiro não caia diretamente na conta Nubank, é necessário esperar. Os depósitos podem chegar até o fim do dia que está agendado para receber o dinheiro com a plataforma de pagamentos.