Como se busca o autocontrole? Entenda aqui

Muita gente se questiona sobre como se busca o autocontrole e como podemos desenvolver essa habilidade. Afinal, nos dias atuais, o controle emocional vem se tornando uma pauta cada vez mais emergente, tanto nos contextos pessoais, quanto nos profissionais.

Por isso, nosso objetivo com este texto é lhe dar alguns direcionamentos que sejam capazes de ajudar nessa tarefa. Para isso, convidamos você para ler este conteúdo até o fim. Vamos lá? 🙂

Como se busca o autocontrole?

Saber como se busca o autocontrole é apenas o primeiro passo, afinal, é preciso buscá-lo todos os dias. Isso porque essa habilidade não é aflorada de uma hora para outra – nós precisamos treiná-la.

Para que você compreenda melhor, imagine que o autocontrole é o equilíbrio que você conquista ao aprender a andar de bicicleta. No começo, você tem dificuldades para manter esse equilíbrio, e pode até mesmo cair e ralar o joelho.

Mas à medida que o tempo passa e você vai praticando, o seu equilíbrio vai melhorando. O seu senso de espaço também fica mais apurado, e você vai ganhando confiança.

Quando se dá conta, está andando muito bem, embora ainda possa haver pequenos deslizes e tombinhos no caminho.

Seguindo esse raciocínio, entenda que a busca do autocontrole é semelhante. No começo pode ser mais difícil, mas de maneira gradativa você conseguirá melhorar a sua atuação.

Quando estiver “craque” no assunto, ainda assim poderá deslizar de vez em quando – faz parte do ser humano. Mas, da mesma forma, já estará muito mais preparado para lidar com as suas emoções e impulsividade.

Compreendida essa metáfora, vamos agora às nossas sugestões para você que está em busca do autocontrole:

1- Através do autoconhecimento é possível buscar o autocontrole

O autoconhecimento sempre será o primeiro passo na busca do autocontrole. É ele quem irá lhe dar um “norte” sobre as suas emoções, seus pontos fortes e pontos fracos.

A partir desse conhecimento você cria uma compreensão melhor sobre o que você costuma sentir em determinadas situações e, automaticamente, consegue se preparar com antecedência para eventos estressores, por exemplo.

2- Respeitando os seus limites pessoais

Quando você reconhece quais são os seus limites pessoais, também torna-se mais simples buscar o seu autocontrole. Afinal, você sabe quais contextos podem expor você à emoções que, de maneira geral, são mais difíceis de controlar. Como consequência, você diminui essa exposição ou aprende a se preparar melhor para elas.

3- Dando um tempo quando necessário

Outra forma de buscar o autocontrole é através de uma pausa. Isso mesmo. Você precisa dar pausa quando percebe que a emoção está à flor da pele e praticamente “comandando” as suas ações.

É essa pausa que permitirá que você reequilibre as emoções e pense de uma forma racional, voltando a agir mais tarde.

4- Buscando falar sobre as suas emoções

Falar sobre as emoções é uma boa forma de se sentir mais equilibrado. Isso porque quando falamos sobre o que sentimos, “gastamos” nossas angústias e dores, além de trazer novos significados para as situações.

Consequentemente ficamos mais bem preparados para situações semelhantes no futuro, uma vez que elaboramos as nossas emoções no passado.

Lembre-se, saber como se busca o autocontrole pode ser bem subjetivo, e por isso você deverá respeitar os seus limites e forma de enxergar as situações. Mas, ao mesmo tempo, busque esse conhecimento dentro de você, fale sobre o que você sente e evite agir de maneira impulsiva.