Saber se comportar em chamada de vídeo é mais do que essencial nos dias atuais. Afinal, com os avanços tecnológicos e a explosão de trabalhos home office, devido à pandemia, essa necessidade se tornou ainda mais emergente. Por isso, neste conteúdo você encontrará dicas importantes sobre o assunto. Acompanhe.

Como se comportar em chamada de vídeo?

A chamada de vídeo muito se assemelha às reuniões de trabalho que ocorrem pessoalmente, mas também apresenta as suas singularidades que devem ser levadas em conta. Assim sendo, se você quer transparecer uma imagem mais positiva nesse sentido, acompanhe as dicas e sugestões abaixo:

1- Atente-se ao seu tom de voz – ele precisa ser bem articulado

O seu tom de voz precisa ser adequado, a fim de fazer com que todas as pessoas ouçam o que você tem a dizer. Lembre-se ainda de articular bem as palavras, pois o som emitido pelo computador é diferente da sua voz e articulação pessoalmente.

Considere, ainda, testar o seu microfone com antecedência, mandando áudio para si mesmo e testando a sua forma de se comunicar online.

2- Como se comportar em chamada de vídeo: Evite distrações

Se você está em um ambiente com muitos barulhos e distrações, é interessante manter uma forma de evitar que isso atrapalhe a reunião. Aqui, o fone de ouvido pode ser uma boa opção.

Mas, além dele, avise os seus familiares sobre a sua reunião, para que você não seja interrompido o tempo todo.

3- Vista-se adequadamente – experimente a roupa antes da reunião

Cuidado com as roupas que você usará na reunião! Elas precisam ser adequadas e de acordo com o seu cargo. Afinal, não dá para aparecer em uma reunião de pijama, não é mesmo? Pois isso pode transparecer uma imagem de desleixo.

4- Desative o seu microfone enquanto não estiver falando

Quando outra pessoa estiver falando e explicando algo, evite ficar com o seu microfone ligado. Isso vai evitar que ruídos do seu ambiente atrapalhem as colocações do outro.

Até porque, imagine a seguinte situação: 15 pessoas em uma reunião online e todas com o microfone ligado, emitindo sons de cachorro, carro, obras, buzinas… Ficaria inviável, não é mesmo?

5- Atente-se ao seu cenário – ele pode passar uma imagem positiva ou negativa de você

O seu cenário também pode impactar diretamente na imagem que você transparece, mesmo que isso não tenha relação com a forma de se comportar em chamada de vídeo.

E não estamos querendo dizer que você deve fazer uma superprodução para as suas chamadas, não mesmo! Às vezes, uma cortina no fundo ou uma parede de cor sólida já é o bastante.

O que queremos dizer, com este ponto, é que você tem que cuidar para que o fundo não seja extremamente desorganizado, pois isso pode demonstrar que você não sabe se organizar. E, consequentemente, pode transparecer uma imagem de que você tem um comportamento nada positivo para a empresa.

Considere esses apontamentos e use-os ao seu favor na hora de saber como se comportar em chamada de vídeo. 🙂