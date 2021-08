Como ser mais persistente? Veja algumas dicas

Muita gente, todos os dias, busca informações de como ser mais persistente. Afinal, quais são as características de uma pessoa persistente? O que deve ser feito para ser uma pessoa mais focada e que persiste em seus sonhos?

Se você tem esses questionamentos em mente, então acompanhe o nosso conteúdo de hoje. Nele você encontrará algumas dicas e sugestões que poderão ser úteis.

Como ser mais persistente?

Para ser mais persistente é necessário tomar uma decisão. Ficar apenas no campo do “desejo”, é um pouco inviável. Embora tudo comece com a nossa “vontade” de querer algo, precisamos ir além.

Precisamos tomar a decisão de que, a partir de agora, seremos persistentes. É necessário se convencer disso. Afinal, se você pensa que quer aumentar o seu foco nos objetivos, mas fica pensando que isso é “impossível”, como acha que será possível?

Portanto, inicie criando esse compromisso consigo mesmo: garanta que você será mais persistente. Acredite nisso. Fale em voz alta e veja a si mesmo como uma pessoa que persiste nos objetivos e metas.

A partir disso, considere outros apontamentos úteis para desenvolver essa habilidade. São eles:

1- Descubra o que você ama e o que você quer para o seu futuro

Um passo importante para atingir a persistência é saber reconhecer o que você ama e o que você quer para o seu futuro.

Até porque, como você poderá ser mais persistente, se você sequer sabe no que quer persistir?

Por isso, se você ainda não sabe aonde quer chegar, ou então, não sabe o que você ama fazer ou adoraria fazer todos os dias, comece a pensar sobre isso.

Reflita sobre os seus sonhos, os seus objetivos e as suas metas. Trabalhe-as em sua mente. Visualize como você deseja que o seu futuro seja. A partir disso, estabeleça a sua linha de chegada imaginária.

2- Defina passos claros e concisos para os seus objetivos

Depois que você fizer toda ação de autoconhecimento que citamos acima, é hora de traçar e definir passos concisos para atingir as suas metas.

O que precisa ser feito hoje? Amanhã? Durante a semana/mês/ano? Reflita sobre isso e, se possível, vá anotando.

À medida que você tem, diante dos seus olhos, os passos mais claros, mais fácil será para construir a persistência. Isso porque você saberá quais ações serão necessárias para cada dia, rumo ao seu objetivo.

Pois é como diz aquela famosa frase: “Se não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve”. Portanto, saiba aonde você quer ir e trace passos para esse caminho!

3- Esteja consciente de todo o processo de crescimento

Outro fator importantíssimo é a consciência do seu processo de crescimento. Não é possível ser mais persistente se você não reconhecer a importância do crescimento.

Isso quer dizer que é necessário estar pronto para: pequenas vitórias; erros; tropeços; contratempos; etc. Se você criar a consciência de que o caminho poderá ser desviado algumas vezes, mas mesmo assim manter o foco, você será mais persistente.

4- Esteja sempre atento ao seu plano de ação

Por fim, esteja sempre a par do seu plano de ação. Saiba o que pode ser remodelado, à medida que o tempo passe, e o que pode ser descartado/incluído. Tudo isso, em conjunto e em harmonia, fará de você uma pessoa mais focada nos seus resultados. Tente e veja!