Para ter um estudo produtivo e efetivo é necessário saber prepará-lo de uma maneira consistente.

É impossível ter bons resultados “estudando de qualquer jeito”. Por isso, neste texto vamos trazer à luz alguns apontamentos fundamentais sobre estudos produtivos. Acompanhe e entenda.

Como ter um estudo produtivo e efetivo?

Para ter um estudo produtivo e efetivo você deve levar em conta o seu objetivo primordial. Isto é, reconhecer a causa que torna os estudos essenciais em sua vida é de suma importância para, acima de tudo, manter-se motivado nos estudos. Abaixo, no entanto, esclarecemos isso com mais detalhes:

1- Saiba aonde você quer chegar – e não estude “por estudar”

Estudar por estudar não parece uma boa ideia, pelo menos não para a sua motivação. Quando você estuda “apenas para uma prova”, automaticamente a sua produtividade tende a cair. Afinal, se você quer estudar apenas para passar, qual o sentido da atividade? Apenas ter um diploma? Ou você realmente quer aprender?

Sendo assim, comece a refletir sobre o motivo pelo qual você estuda. Qual a razão verdadeira por trás da absorção de conhecimentos? Você quer melhorar de vida? Ser um profissional incrível? Quer ter uma promoção no trabalho? Quer se conhecer melhor? Explorar novos horizontes? Pense sobre isso e trace o seu objetivo maior!

2- Trabalhe a sua persistência e concentração nos seus objetivos

Sempre que você precisar estudar algo importante, foque na sua meta, no seu objetivo. Quando se sentir desmotivado ou estiver com dificuldades para se concentrar, trabalhe a sua persistência. Esses dois fatores vão lhe ajudar a seguir no seu caminho, rumo ao seu sonho e objetivo final.

É por isso que, anteriormente, exaltamos a importância de se ter um objetivo maior – sem ele você não terá aonde ancorar a sua persistência e o seu foco.

3- Crie um ambiente que sempre relembre os seus motivos e desejos

O seu ambiente também pode ajudar a ter um estudo produtivo e efetivo. Para isso, você deve sempre explorar o espaço de uma maneira positiva e motivadora. Aqui, sugerimos que você use a chamada “técnica de visualização”, que nada mais é do que ajudar a enxergar o seu objetivo.

Exemplo: se você quer estudar para ter um emprego melhor e, mais tarde, comprar a sua casa, use um cartaz com uma casa e um diploma desenhado, ao nível dos seus olhos.

Assim, quando a improdutividade surgir, olhe para as imagens e imagine você conquistando tudo isso. Logo você se sentirá mais motivado e explorará melhor a sua concentração.

4- Dê prioridade ao que costuma parecer mais “difícil” e use estímulos diferentes

Saiba separar as suas atividades de uma forma prioritária. Afinal, para ter um estudo produtivo e efetivo é necessário fazer o que é mais desafiador e difícil primeiro, para depois explorar outras atividades mais simples e fáceis. Assim você equilibra a sua energia mental e mantém o foco em dia.

Em paralelo a isso, lembre-se de também investir em estímulos diferentes, como vídeos, áudios, imagens, infográficos, etc. Tudo isso vai melhorar ainda mais a sua aprendizagem. Experimente!