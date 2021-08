Completamente nua, Lore Improta ostenta barrigão na reta final da gestação

Lore Improta encantou os internautas ao exibir o barrigão da gestação da primeira filha, a Liz, fruto do relacionamento com Leo Santana. Na legenda do registro, onde aparece completamente nua, a dançarina destacou a ansiedade para a chegada da herdeira.

“Eu não sei como explicar a sensação de gerar uma vida dentro de mim… Eu paro para sentir os soluços dela! Os chutes na costela não incomodam quando você quer sentir cada movimento do neném dentro de você. Hoje, eu conto os dias para cada ultrassom e para poder ver o rostinho dela.”, iniciou a influencer.

Em seguida, a mamãe de primeira viagem relatou os momentos difíceis que vêm junto com a gravidez. “Gerar uma vida não são flores… temos dores, enjoos, sono, mas tudo isso fica para trás diante da benção que é sentir sua filha dentro de você crescendo saudável. Liz é Luz nas nossas vidas e não teria foto melhor pra representar esse momento. Estou contanto os dias para te pegar no colo e te ver, minha filha”, finalizou a loira.

Veja: