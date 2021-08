Concurso CGU terá 75 vagas para cargo de ensino médio, com salários de R$ 7,2 mil

Autorizado desde o dia 27 de julho pelo Mnistério da Economia, a previsão é que o edital do novo concurso CGU (Controladoria Geral da União) seja divulgado até dezembro, com nomeação dos aprovados em maio.

Ao todo serão oferecidas 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor fiscal de finanças e controle e 75 para técnico de finanças e controle. Para concorrer a técnico será necessário possuir apenas ensino médio, com inicial de R$ 7.283,31. Para as vagas de auditor será exigido nível superior, com iniciais de R$ 19.197,06.