Concurso CRM RR 2021: banca organizadora definida

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRM RR 2021) para o preenchimento de vagas no órgão. O certame pode sair ainda este ano, uma vez que a banca foi definida em Diário Oficial da União desta sexta-feira, 20 de agosto.

Está confirmado que o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) será o organizador oficial do próximo concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. O próximo agora será a assinatura de contrato entre as partes. Após isso, o edital será aberto.

O quantitativo de vagas, cargos e salários ainda precisam ser definidos pela banca. A dispensa informa apenas que a seleção contará com oportunidades para o quadro permanente do Conselho.

Último edital

O último edital de concurso CRM-RR para preenchimento de vagas em caráter efetivo foi divulgado em 2009, quando o documento de abertura foi publicado com 15 vagas, sendo sete imediatas e oito para o cadastro de reserva, nos cargos de auxiliar de serviços gerais (fundamental), assistente administrativo, motorista (nível médio) e administrador (nível superior). A organização foi da Fundação Ajuri.

Os salários oferecidos chegavam a R$1.750, para atuação em Boa Vista RR e de acordo com o regime celetista. Além disso, o Conselho oferecia promoção por mérito mediante processo de avaliação; promoção por antiguidade mediante avaliação de assiduidade e conduta; pagamento de anuênio; e pagamento de funções gratificadas para os cargos de confiança de gerenciamento ou assessoramento.

O concurso contou com provas objetivas e de títulos. De acordo com o cargo escolhido, foram cobradas questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Específicos.