Concurso CRMV PR 2021: Edital está próximo de ser divulgado

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRMV PR 2021). A banca organizadora do certame já está contratada e os cargos e salários que estão previstos já podem ser consultados.

O quantitativo de vagas ainda não foi revelado. No entanto, de acordo com a banca organizadora do certame, o Instituto Quadrix, o certame vai contar com oportunidades para:

nível médio : agente de fiscalização e assistente administrativo; e

: agente de fiscalização e assistente administrativo; e nível superior: advogado e médico veterinário.

Segundo informações da banca, os aprovados serão lotados nas cidades de Curitiba, Londrina e Paranavaí. A contratação será feita no modelo da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Último concurso CRMV PR

O último edital de concurso CRMV-PR foi aberto em 2015. Na ocasião, o edital contou com 06 vagas, além de cadastro reserva, em cargos de ensino médio e superior. A Fundatec organizou o certame.

O concurso CRMV-PR contou com vagas para assistente administrativo, médico veterinário e advogado. Os salários oscilam entre R$1.731,86 e R$6.107,69, com carga horária semanal de 20 a 40 horas.

O concurso contou com provas objetivas (para todos0, discursiva (para todos) e de títulos (superior), além de uma redação (médio).

O exame de múltipla escolha contou com questões de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos.