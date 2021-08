Concurso CRT 3ª Região 2021: Edital vai abrir vagas em 4 estados

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRT 3ª Região 2021). O anúncio foi feito por meio do Instituto Quadrix, empresa que terá a responsabilidade de organização do certame. Os cargos e salários já foram revelados.

Segundo informações da banca, o edital vai contar com vagas nos quatro estados que abrange o órgão. Sendo assim, as chances serão distribuídas nas cidades de Recife, em Pernambuco; Aracaju, em Sergipe; e Maceió, em Alagoas; além do Estado da Paraíba, em cidade a ser definida.

Os salários oferecidos oscilam entre entre R$1.100 e R$5 mil, em cargos dos níveis fundamental, médio/técnico e superior, distribuídas entre cargos de nível fundamental: serviços gerais; nível médio/técnico: analista de processo – Informática e Contabilidade e técnico administrativo; e nível superior: advogado, administrador, contador e jornalista.

Além dos salários, os aprovados contarão com benefícios detalhados no edital.

Sobre

Há mais de quatro décadas que um grupo de técnicos iniciou um trabalho pela regulamentação profissional da categoria – Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985, e a criação do conselho próprio. Em 26 de março de 2018, a sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018 representa não somente mais uma conquista histórica, mas principalmente a concretização de um ciclo político e o início de uma nova época, com mais segurança à sociedade e valorização profissional para milhões de técnicos, devidamente reconhecidos como profissionais imprescindíveis para o desenvolvimento do país.

Acompanhe os principais fatos, de 1968 a 2018, que marcaram a criação do CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais: