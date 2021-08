Concurso CRT RN 2021: novo edital será aberto em breve

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio Grande do Norte vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRT RN 2021) para o preenchimento de vagas no órgão. Está confirmado que o organizador do certame será o Instituto Quadrix, conforme anúncio feito na última semana pela banca, que confirmou também os cargos e salários que serão oferecidos.

Segundo informações da banca, o órgão vai selecionar profissionais para cargos dos níveis médio e técnico, com salários entre R$1.550 e R$2.500, respectivamente. As vagas serão liberadas para os cargos de agente administrativo (nível médio) e agente de fiscalização (nível médio/técnico).

Os aprovados contarão, além dos salários, benefícios. As vagas serão liberadas para Natal (capital) e em Mossoró. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado.

Último edital do concurso CRT RN

O último edital de concurso CRT-RN foi divulgado em 2019. Na ocasião, o certame foi aberto com quatro vagas para o cargo de Profissional de Fiscalização. Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisava ter curso técnico em uma das especialidades especificadas no documento.

Além do nível de escolaridade, o conselho exigiu a carteira de habitação tipo “B” ou superior e experiência de, no mínimo, um ano. Os aprovados foram contratados temporariamente, com salário de R$2.150. O certame contou apenas com a análise curricular.

A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.