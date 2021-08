Concurso Educação DF 2021: NOVOS editais ainda este ano

A Secretaria de Educação do Distrito Federal vai abrir novos editais de concursos públicos (Concurso Educação DF 2021) para efetivos e temporários. A confirmação veio por meio da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. Segundo ela, os novos editais serão publicados ainda este ano.

“Temos previsão para, este ano, (abrir) três concursos na área de educação: na carreira do magistério público, de assistência à educação e de contrato temporário”, disse a secretária, em entrevista ao CB Poder, na sexta-feira, 20.

Segundo informações da chefe da pasta, a realização dos novos concursos na Educação do Distrito Federal é necessária por conta do alto número de desligamentos nos últimos anos.

“Chamamos um número, e o outro (grupo se) aposenta. Assim, temos de ter novos concursados”.

A Secretária também prevê a chamada dos aprovados no último concurso para efetivos. A ideia, assim, é zerar o banco de aprovados. Segundo ela, aproximadamente 300 candidatos aguardam o chamamento do governo. É importante destacar que novas chamadas ainda serão feitas para carreiras de assistência à Educação.

“Este ano, chamamos mais de 400 da carreira de assistência. E continuamos a dar posse. Em setembro, serão mais 100 da carreira assistência à educação. Todo mundo que está aguardando saiba que será convocado”, garantiu a secretária.

O último edital de concurso SEDF foi aberto para o preenchimento de 2.900 vagas para cargos de ensino médio, técnico e superior. O Cebraspe organizou o edital.

A primeira fase do concurso contou com uma prova objetiva, com 120 questões de Conhecimentos Básicos, Complementares e Específicos. Na segunda etapa, foi aplicada uma avaliação de títulos.

O concurso Educação DF

O concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal para efetivos foi autorizado em março para o magistério e carreiras de assistência à Educação.

A carreira de Assistência à Educação é composta por cargos de monitor de gestão educacional (nível médio completo, salário de R$2.068,42 e jornada de 30 horas semanais), técnico de gestão educacional (nível médio/técnico completo, salário de R$2.757,90 e jornada de 40 horas semanais) e analista de gestão educacional (nível superior, salário de R$4.223,76 e jornada de trabalho de 40 horas semanais).

O cargo de magistério do DF pode ser divulgado para Professor 20 horas semanais (salário de R$2.618,57) e Professor 40 horas semanais (salário de R$5.237,13). Os valores são referentes ao último concurso SEDF, aberto em 2016.

Edital para Temporários

No fim de junho de 2021, a Secretaria de Economia autorizou a abertura de um novo edital de concurso da Educação-DF para o cargo de Professor Substituto. A autorização para contratação de docentes acontece para o ano letivo do ano de 2022 (podendo ser prorrogado para 2023).

A expectativa é que o edital para temporários ofereça vagas para as seguintes disciplinas: Administração; Arte; Atividades Gerais; Biologia; Biomedicina; Ciências Naturais; Contabilidade; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Informática; Línguas (espanhol, francês, inglês, japonês, libras, português); Matemática; Música (diversas especialidades); Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; Sociologia; e Telecomunicações.

As chances foram distribuídas entre as regionais de Brazilândia; Ceilândia; Gama; Guará; Núcleo Bandeirante; Paranoá; Planaltina; Plano Piloto / Cruzeiro; Recanto das Emas; Samambaia; Santa Maria; São Sebastião; Sobradinho; Taguatinga.