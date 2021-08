Concurso EMBASA 2021: NOVA autorização é publicada com 930 vagas

A Empresa Baiana de Água e Saneamento tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso EMBASA) em breve. O Governo do Estado da Bahia republicou a portaria de autorização do certame com um novo quantitativo de vagas. Anteriormente autorizado para 854 oportunidades, agora o aval conta com 930 vagas.

A resolução nº121/2021 do Conselho de Administração foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, edição do dia 24 de agosto.

Previsto para ser publicado desde 2019, o concurso deve sair em 2021. Acontece que após dois anos sem novidades, o certame voltou a ser cogitado pelo Governador do Estado, Rui Costa.

No momento, o chefe do executivo estadual avalia a possibilidade do concurso ser publicado até o final deste ano. São esperados, ainda, os concursos para Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

“Você pode realizar algum concurso no final do ano, já que só poderá ser chamado ano que vem, porque senão você cria uma falsa expectativa, e a pessoa só vai poder ser chamada ano que vem. Então, se concurso houver, em algumas dessas áreas, só será feito no segundo semestre, porque a lei proíbe de chamar qualquer pessoa nova que eleve a despesa de pessoal até dezembro desse ano”, disse Rui Costa no primeiro semestre de 2021.

A notícia empolga porque os preparativos estão bem avançados e o quantitativo bem parecido com o da autorização. Em 2019, foi definido que o Instituto AOCP vai organizar o certame. A empresa foi escolhida através de dispensa de licitação.

A confirmação de abertura do concurso já havia sido informada através de uma resolução assinada pelo presidente do Conselho de Administração, Cícero de Carvalho Monteiro. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 23 de abril de 2019.

Os cargos e áreas que serão divulgados também não foram informados. A expectativa é que o novo edital da EMBASA seja para cargos de ensino médio, técnico e superior, assim como aconteceu no último concurso, realizado em 2017. Na ocasião, o edital publicado contou com 600 vagas para as carreiras de assistente e analista de saneamento em diversas áreas.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) é uma sociedade de economia mista de capital autorizado e pessoa jurídica de direito privado. O acionista majoritário da empresa é o Governo do Estado da Bahia.

Último Concurso da EMBASA foi divulgado com 600 vagas

O último concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento foi divulgado com 600 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Na ocasião, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os salários chegaram a até R$ 6.793,31.

As oportunidades do concurso foram destinadas aos cargos de Assistente de Saneamento – Agente Administrativo (nível médio), Assistente de Saneamento – Agente Operacional (nível médio), Assistente de Saneamento – Assistente de Laboratório (nível médio), Assistente de Saneamento – Operador de Processos de Água e Esgoto (nível médio), Assistente de Saneamento – Técnico Operacional – Edificações (nível técnico), Assistente de Saneamento – Técnico em Eletromecânica (nível técnico), Analista de Saneamento – Contador – Analista de Gestão (nível superior), Analista de Saneamento – Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento (nível superior), Analista de Saneamento – Engenheiro Civil / Produção Civil (nível superior), Analista de Saneamento – Engenheiro Sanitário e Ambiental (nível superior) e Analista de Saneamento – Engenheiro Elétrico (nível superior).

Oportunidades foram para diversas cidades do Estado

As oportunidades de Assistente de Saneamento – Agente Administrativo foram destinadas a Salvador, Ribeira do Pombal, Tucano, Barreiras, Luis Eduardo Magalhães , Itaberaba, Ruy Barbosa, Iaçu, Ipirá, Feira de Santana, Conceição do Coité, Serrinha, Riachão do Jacuípe, Santo Estevão, Amélia Rodrigues, Irecê, Morro do Chapéu, Paulo Afonso, Jeremoabo, Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha, Caetité, Guanambi, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Itamaraju, Eunápolis, Porto Seguro e Vitória da Conquista,

Já as vagas de Assistente de Saneamento – Agente Operacional foram oferecidas para Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Amaro, Saubara, Simões Filho, Caetité, Guanambi, Itabuna, Canavieiras, Ilhéus, Jequié, Gandu, Ipiaú, Jaguaquara, Cruz das Almas, Itaparica, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Itamaraju, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Brumado, Poções e Vitória da Conquista.

A vaga de Assistente de Saneamento – Assistente de Laboratório foi destinada a cidade de Itabuna. Já para Operador de Processos de Água e de Esgoto, as vagas foram para as cidades de Camaçari, Candeias, Dias D’ávila, Mata de São João, Salvador, Santo Amaro, São Sebastião, Saubara, Simões Filho, Barreiras, Ibotirama São Desidério, Itaberaba, Irecê, Ibititá, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Jacobina, Amargosa, Cachoeira, Itaparica, Salinas das Margaridas, Nazaré, Malhada, Guanambi, Canavieiras, Ilhéus, Gandu, Ipiaú, Jaguaquara, Jequié, Eunápolis, Itamaraju, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Brumado, Itambé e Vitória da Conquista.

As chances de Técnico Operacional (Edificações) foram destinadas a Salvador, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Saubara, Serrinha, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Itabuna, Itamaraju e Jequié. Já para Técnico em Eletromecânica, as chances são para Caetité, Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista.

Para Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento) e Contador/Analista de Gestão (Ciências Contábeis) as chances foram para Salvador. Já para Engenheiro (Engenharia Civil/Produção Civil) as chances são destinadas as cidades de Salvador, Barreiras, Candeias, Camaçari, Irecê e Senhor do Bonfim. Quem pretende concorrer aos cargos de Engenheiro (Engenharia Sanitária/Sanitária Ambiental) poderá ser lotado nas cidades de Salvador, Barreiras, Senhor do Bonfim e Itabuna.

Por fim, o cargo de Engenheiro (Engenharia Eletricista) teve lotação em Salvador, Itamaraju e Santo Antônio de Jesus.

Cargos exigiram diplomas de ensino médio, técnico e superior

O cargo de Agente Administrativo exigiu certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O aprovado neste cargo deve executar serviços de suporte administrativo, financeiro e comercial nas diversas áreas; atender fornecedores e usuários; Tratar documentos diversos; e executar outras atividades correlatas conforme necessidade da Unidade. O salário do cargo foi de R$1.551,76, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já o cargo de Agente Operacional exigiu certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria AB (moto e carro). O aprovado neste cargo irá executar serviços de operação de sistemas e manutenção nos equipamentos, partes componentes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e nas instalações prediais, bem como desenvolver atividades comerciais de campo; executar a manutenção e aferição de hidrômetros da Embasa, para atender os parâmetros metrológicos; entre outras tarefas. O salário foi de R$ 1.122,84, por carga horária de 40 horas semanais.

A função de Assistente de Laboratório exigiu Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria B. O servidor deste cargo deverá efetuar coleta de amostras de água nas Estações de Tratamento de Água – ETAs, em Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, reservatórios, redes de distribuição, represas, mananciais, praias e em demais pontos determinados pelas unidades, visando a atender às exigências legais e normas internas; efetuar coleta de amostras de produtos químicos, em pontos pré-determinados; Organizar e transportar materiais e insumos; entre outras tarefas. O salário foi de R$ 1.551,76, por jornada de 40 horas semanais.

O cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto exigiu certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O cargo te missão de operar Estações Elevatórias (EE) e de Tratamento de Água (ETA) ou do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de sua Unidade; monitorar e operar in loco os equipamentos e acessórios das ETE, EEE e ECP; executar manobras, manualmente ou acionando botoeiras, abrindo e fechando comportas, válvulas e registros; entre outras tarefas. O salário foi de R$ 1.551,76, por até 40 horas semanais.

Já o cargo de Técnico Operacional – Edificações requer certificado,devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico em Edificações fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe. O cargo teve que fiscalizar obras e serviços operacionais, auxiliar na elaboração de viabilidades e projetos, bem como, avaliar a qualidade dos materiais adquiridos e atualizar o cadastro técnico e comercial de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; entre outras. O salário foi de R$ 2.564,52, por até 40 horas semanais.

O cargo de Técnico em Eletromecânica exigiu certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível Técnico em Eletromecânica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe. O técnico tem missão de auxiliar na elaboração, implantação e fiscalização de projetos eletromecânicos; Auxiliar e/ou executar planejamento e acompanhamento da manutenção de equipamentos e sistemas eletromecânicos; e verificar o desempenho dos equipamentos eletromecânicos; entre outras tarefas. O salário foi de R$ 2.564,52, por até 40 horas semanais.

A função de Contador / Analista de Gestão exigiu diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior de bacharel em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe. O cargo teve missão de planejar, executar e controlar os procedimentos e rotinas contábeis e fiscais; efetuar levantamento das informações contábeis/ fiscais/ financeiras/ patrimoniais/ de pessoal/ suprimento; participar da elaboração das demonstrações contábeis, preparando o balanço final/demonstrações intermediárias e as notas explicativas; entre outras tarefas. O salário será de R$ 6.793,31, por até 40 horas semanais.

O interessado em concorrer as vagas de Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento tiveram que possuir Diploma, devidamente registrado, de curso de nível superior em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário foi de R$ 6.793,31, por até 40 horas semanais.

O cargo de Engenheiro Civil exigiu Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe.

Já o Engenheiro Sanitária / Ambiental exigiu diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe.

Por fim, o Engenheiro Elétrico requer Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe. Os engenheiros receberam R$ 6.793,31, por jornada de trabalho de até 40 horas semanais.

Etapas do último concurso

Os inscritos nos cargos de Agente Operacional Operador de Processos de Água e de Esgoto foram avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de aptidão física, de caráter eliminatório.

Já os inscritos nos cargos de Agente Administrativo, Assistente de Laboratório e Técnico Operacional – Edificações Técnico em Eletromecânica foram avaliados por prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Por fim, os candidatos de Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento) Contador/Analista de Gestão (Ciências Contábeis) Engenheiro (Engenharia Civil/Produção Civil) Engenheiro (Engenharia Sanitária/Sanitária Ambiental) Engenheiro (Engenharia Elétrica) passaram por prova objetiva (eliminatório e classificatório), discursiva (eliminatório e classificatório) e títulos (classificatório).

As provas objetivas, discursivas e de aptidão física foram realizadas em Salvador, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista. A duração da Prova Objetiva e Discursiva foi de 04 (quatro) horas e 30 minutos. A prova objetiva de todos os cargos contou com questões de Conhecimentos Gerais (30 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).

Informações do concurso

Concurso : Empresa Baiana de Água e Saneamento

: Empresa Baiana de Água e Saneamento Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : a definir

: a definir Número de vagas : 930 autorizadas

: 930 autorizadas Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Link do último edital.

