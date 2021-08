Concurso Emgepron 2021: divulgado resultado final para todos os cargos

A Empresa Gerencial de Projetos Navais divulgou o resultado final do concurso público (Concurso Emgepron 2021) para o preenchimento de vagas em cargos de ensino médio/técnico e superior. O Instituto Selecon organiza o certame.

O concurso Emgepron conta com cinco vagas, além de cadastro reserva, que visa contratação conforme necessidade do órgão.

O provimento dos empregados tem expectativa de ser realizado no Polo de Trabalho no Município de Itajaí, em Santa Catarina, e findado o contrato previsto no preâmbulo deste Edital, ficará a critério da EMGEPRON movimentar o efetivo para outra localidade, se houver vaga.

O concurso Emgepron 2021

As vagas para nível médio/técnico são destinadas aos cargos de Técnico de Projetos Navais – Assistente Administrativo, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Instrumentação, Técnico Mecânica (Inspetor de Equipamentos), Técnico Mecânica, Técnico Qualidade, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações. Os salários oferecidos oscilam entre R$1.921 e R$2.768.

As vagas de nível superior são destinadas ao cargo de de Analista de Projetos Navais – Engenheiro (Planejamento e Controle). O salário é de até R$9.900.

Além dos salários oferecidos pela Emgepron, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:

alimentação no local de trabalho, contributária;

seguro de vida em grupo, contributário;

vale-Transporte;

cestão-alimentação; e

convênios assistenciais e educacionais.

Inscrições concurso Emgepron 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 06 de junho de 2021 no site do Instituto Selecon, o organizador da seleção. A banca organizadora irá receber as inscrições, o pagamento das taxas e aplicar as provas.

A taxa de inscrição do concurso custou R$50 para nível médio/técnico e R$80 para nível superior.

Provas concurso Emgepron 2021

O concurso Emgepron conta com as seguintes etapas:

Prova Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os empregos;

Avaliação de Títulos (AT), de caráter classificatório, para os candidatos, a empregos de níveis fundamental, médio e superior;

Avaliação Médica Admissional, para todos os candidatos, de caráter eliminatório; e

Checagem de Requisitos e Comprovação de Documentos, para todos os candidatos, de caráter eliminatório.

As provas objetivas do concurso, de caráter eliminatório e classificatório, foram aplicadas no dia 27 de junho de 2021. O exame terá duração de três horas e serão realizados no município de Itajaí. O candidato deve chegar com uma hora de antecedência do horário de início da Prova.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado ou não por igual período, a critério da empresa. As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Informações do concurso

Concurso : EMGEPRON

: EMGEPRON Banca organizadora : Instituto Selecon

: Instituto Selecon Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 05 + CR

: 05 + CR Remuneração : até R$9.900,00

: até R$9.900,00 Inscrições : até 06 de junho de 2021

: até 06 de junho de 2021 Taxa de Inscrição : de R$50 a R$180

: de R$50 a R$180 Provas : 27 de junho de 2021

: 27 de junho de 2021 Situação: PUBLICADO

EDITAL concurso EMGEPRON 2021

