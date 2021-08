Concurso Fospa RS 2021: Saiu novo EDITAL para músicos! Até R$5,2 mil

No Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 16 vagas no órgão.

Confira abaixo as oportunidades:

Músico assistente – Spalla assistente (01 vaga)

Músico assistente – Trombone (01 vaga)

Músico assistente – Contrabaixo (01 vaga)

Músico assistente – Percussão (01 vaga)

Músico solista – Violino II (01 vaga)

Músico fila – Violino I (02 vagas)

Músico fila – Violino II (02 vagas)

Músico fila – Viola (01 vaga)

Músico fila – Violoncelo (01 vaga)

Músico fila – Clarinete II (01 vaga)

Músico solista – Trompa (02 vagas)

Músico solista – Harpa (01 vaga)

Músico solista – Viola (01 vaga)

Os salários oferecidos variam entre R$4.801,89 a R$5.294,08, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 17 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição está fixado em R$92,64.

PROVAS

Você Pode Gostar Também:

O concurso contará com provas prática (caráter classificatório e eliminatório) composta em três etapas:

Execução de obras previstas no Anexo I;

Execução do repertório previsto no Anexo I (à escolha da Comissão Julgadora); e

Execução do repertório previsto no Anexo I (à escolha da Comissão Julgadora).

As avaliações estão previstas para acontecer de 16 a 26 de novembro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Atribuições

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: participar da orquestra sinfônica na qualidade de instrumentista, executando o instrumento de sua especialidade e congêneres (quando houver), observando a escala de trabalho estipulada na instrumentação. Preparar com antecedência o material a ser ensaiado e apresentado. Manter seu instrumento em perfeitas condições de uso. Zelar, funcionalmente, pelo nome da Orquestra e da Fundação, bem como de seu patrimônio material.

EDITAL 2021