Concurso FUNDASE RN 2021: Edital vai abrir 577 vagas para cinco cargos

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso FUNDASE RN 2021) em breve para preenchimento de vagas no seu quadro pessoal efetivo.

O novo edital de abertura do concurso FUNDASE-RN 2021 vai abrir um total de 577 vagas, distribuídas por cinco cargos, conforme consta no processo de escolha da banca, iniciado em setembro de 2021.

Do quantitativo de vagas, 61 serão destinadas à carreira de analista socioeducativo. A função tem salário inicial de R$3.189,39. Neste caso, as oportunidades serão distribuídas por cargos de diversas áreas de nível superior, sendo eles:

psicólogo (14 vagas em Natal/Parnamirim, cinco em Mossoró e quatro em Caicó);

assistente social (14 vagas em Natal/Parnamirim, cinco em Mossoró e quatro em Caicó); e

pedagogo (09 vagas em Natal/Parnamirim, quatro em Mossoró e duas em Caicó).

O concurso da FUNDASE-RN também vai contar com 420 vagas abertas para o cargo de Agente Socioeducativo (nível superior em qualquer área). O salário inicial é de R$2.286,55. Os aprovados serão lotados em Natal/Parnamirim (250), Mossoró (115) e Caicó (55).

O concurso também vai contar com 24 vagas para o cargo de Analista Administrativo. O cargo tem salário de R$3.029,92. Os aprovados serão lotados em Natal/Parnamirim. As vagas estarão distribuídas entre diversos cargos de nível superior: contador (01 vaga); Gestão Pública (11); analista de sistemas (01); Engenharia da Computação (02); arquiteto (01); engenheiro civil (01); nutricionista (01); e bacharel em Direito (06).

Por fim, as demais vagas serão liberadas para os cargos de técnico de nível superior (17) e técnico de nível médio (55), com vagas previstas em Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó. Os salários dos cargos chegarão a R$2.870,90 e R$1.899,31, respectivamente.

A Secretaria de Administração do Estado iniciou no último dia 04 de agosto, o processo de escolha da banca organizadora do certame. Segundo aviso publicado no Diário Oficial do Estado, as bancas interessadas deverão entregar os envelopes, contendo os documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta de preço, no dia 20 de setembro de 2021, às 9h.

Após entrega das bancas interessadas, caberá à comissão avaliar as ofertas, considerando técnica e preço.

O edital tem expectativa de ser publicado até dezembro, conforme acordo judicial entre o Governo do Estado e o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). O prazo limite para o edital é 28 de dezembro. Pelo acordo, o prazo se tornará improrrogável no dia 15 de março de 2022. O intuito é garantir a posse e a entrada em exercício dos novos concursados.

“Por enquanto, a Fundação terá que convocar trabalhadores temporários para suprir as necessidades atuais do sistema socioeducativo estadual. A vigência desses contratos terá como limite a posse dos novos servidores concursados”, disse o MP RN.

Agora, com o acordo, o Estado deverá assegurar o processo de abertura do concurso até questões como disponibilidade orçamentária, melhoria de segurança e profissionalização dos jovens que cumprem as medidas socioeducativas.

Concurso FUNDASE-RN está na meta para ser aberto em 2021

Em revisão do Plano Plurianual do Estado para o quadriênio 2020-2023 publicada no dia 21 de janeiro no Diário Oficial, a realização da seleção foi incluída entre as metas de 2021.

Ainda segundo o texto, de acordo com as emendas aprovadas, já existe uma necessidade de recompor o quadro, valorizar e qualificar os operadores do Atendimento Socioeducativo da Fundase e realizar o concurso, com o objetivo de substituir os contratos temporários e preencher os cargos que estão vagos.

Para o certame sair, o Ministério Público deve intervir novamente no processo de realização do certame, que ainda se encontra na fase de licitação para escolha da banca.

O edital, inicialmente, estava previsto para ser publicado em outubro deste ano, conforme prazo definido pelo MP RN. No entanto, desde então, a banca não foi definida e o certame segue sem previsão.

De acordo com informações da Secretaria de Administração do Estado no dia 17 de dezembro, os prazos para o edital serão informados logo assim que o MP anexar o cronograma ao processo.

“Com relação aos prazos, será dada publicidade assim que o Ministério Público anexar o cronograma no processo”, disse a Sead RN.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a comissão especial, designada para elaborar a seleção. A equipe vai ter responsabilidade de realizar o levantamento de vagas na Fundação.

A nova comissão vai ser composta por cinco membros: José Ediran Magalhães Teixeira (presidente e membro da Secretaria de Administração); Maria das Graças de Araújo (membro da Sead); Valtemir Moura de Oliveira (membro da Fundase); Washington Carlos de Lima (Fundase); e Andrey Jeronimo Leiras (OAB-RN).

A comissão vai ficar encarregada, principalmente, pelos estudos para a reposição de vagas, por meio de abertura do concurso Fundase RN, para os serviços socioeducativos do Rio Grande do Norte.

O Concurso FUNDASE RN 2021

A abertura do concurso vem sendo estudada há dois anos. No entanto, somente este ano foi possível o início dos preparativos. O principal motivo seria a crise financeira do estado.

Está confirmado, agora, que o concurso da FUNDASE-RN vai contar com provas regionalizadas nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó.

A primeira etapa do concurso, a prova objetiva, vai contar com 75 questões, de acordo com o grau de conhecimento de cada nível (médio ou superior).

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (dez);

Noções de informática (cinco);

Direito Administrativo e Administração Pública (dez); e

Direito Constitucional e Direitos Humanos (15).

Conhecimentos Específicos

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-Sinase Lei federal nº 12.594/2012 e Direito da Criança e do Adolescente (15); e

Normativas Interna da Fundase Portarias nº 249 e 250/2019 e Ética Profissional (20).

Para ser aprovado, será preciso obter, cumulativamente, 60% ou mais em Conhecimentos Gerais e 60% ou mais na parte Específica. Os habilitados realizarão as demais etapas, de acordo com o cargo.

O cargo de técnico de nível médio vai contar com investigação social e exame toxicológico (caráter eliminatório), enquanto o cargo de agente socioeducativo contará com prova discursiva; investigação social, exame toxicológico, Teste de Aptidão Física (TAF) e curso de formação (eliminatórios). Por fim, para:

agente, analista e técnico de nível superior – discursiva, avaliação de títulos (classificatório), investigação social e exame toxicológico (eliminatórios);

Último edital da FUNDASE RN

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte divulgou um edital de processo seletivo em 2018 para preencher 400 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental e superior. Do quantitativo de vagas, 5% foram reservadas aos portadores de deficiência.

De acordo com o edital, as vagas foram destinadas as cidades de Natal/Parnamirim, Caicó e Mossoró. Os cargos oferecidos foram os de Agente Socioeducativo (252 vagas), Assistente social (18 vagas), Pedagogo (9 vagas), Psicólogo (20 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (64 vagas) e Motorista (37 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,00 e R$ 1.897,00.

A seleção contou com prova escrita objetiva (para todos), investigação social (para todos) e títulos (somente para nível superior). As avaliações objetivas foram aplicadas em Natal (RN), Caicó (RN) e Mossoró (RN). A prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, teve duração de 03 (três) horas.

A avaliação de conhecimentos constou de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangeu o conteúdo programático do Edital, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

O edital informava que os aprovados seriam contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, não ultrapassando até 24 meses. Veja o edital da seleção.

