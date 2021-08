Concurso Guarda Municipal de Olinda – PE é autorizado. Edital em breve

No Estado de Pernambuco, o novo concurso Guarda Municipal de Olinda está autorizado. O aval do certame foi publicado na última quarta-feira, 18, e assinado na noite da última terça-feira, 17, pelo prefeito Professor Lupércio.

Conforme o documento publicado, a portaria que oficializa a autorização, será publicada no Diário Oficial do Município. Segundo o administrativo da prefeitura municipal, a comissão que vai planejar todo o concurso será formada em breve.

A equipe ficará responsável pela elaboração do projeto básico do concurso, escolha e contratação da banca organizadora, que será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades do município.

“O concurso público para a Guarda Municipal está cada vez mais próximo. Autorizei que esse importante processo aconteça. Essa é a segunda autorização dada pela gestão para realização de concurso, já que em menos de um mês autorizamos para a Educação. O edital com todas as informações será divulgado em breve“, disse o prefeito.

Você Pode Gostar Também:

Atribuições

I – executar tarefas na área de patrulhamento, de inspeção, vigilância e proteção das instalações,

serviços e bens municipais;

serviços e bens municipais; II – atuar na aplicação de primeiros socorros, no monitoramento de sistema eletrônico de vigilância

e alarmes e auxilia na fiscalização de trânsito;

e alarmes e auxilia na fiscalização de trânsito; III – dirige e operar viaturas, veículos especiais e náuticos; colabora com a observância do Código de

Postura Municipal;

Postura Municipal; IV – atende as reclamações de perturbações de repouso dos munícipes;

V – previne incêndios nos bosques e aciona medidas visando sua extinção;

VI – mantém a vigilância em feiras livres;

VII – dirige viaturas, quando em serviço de grupo ou quando lhe for determinado pelos seus

superiores;

superiores; VIII – auxilia na detenção e prisão de infratores da lei, encaminhando-os à Delegacia de Polícia mais

próxima;

próxima; IX – intervém em casos de acidente, incêndio e outros sinistros para providenciar ou tomar as

medidas mais urgentes.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Olinda PE

: Prefeitura Municipal de Olinda PE Banca organizadora : a definir …

: a definir … Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : a definir …

: a definir … Remuneração : a definir …

: a definir … Inscrições : a definir …

: a definir … Taxa de Inscrição : a definir …

: a definir … Provas : a definir …

: a definir … Situação: previsto 2021