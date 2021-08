Concurso IASES 2021: nova comissão formada para edital de agente socioeducativo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IASES 2021). Nesta terça-feira, 17 de agosto, a comissão organizadora do novo certame foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O grupo de trabalho formado conta com os seguintes membros:

Lorena Carvalho Nicoline;

Samara Loriato Pagani;

Elisangela da Costa Fernandes Pedrosa;

Livia Ferreira Cardoso Marins;

Jurandir José da Silva Filho;

Giovana Batalha Carvalho;

Idelberth Luigi Pereira de Lima;

Sabrina Keilla Marcondes Azevedo.

O grupo de trabalho formado pelo Governo conta, ao todo, com oito integrantes. Eles deverão tocar os trâmites internos do concurso e contratar a banca organizadora. Uma empresa será definida com o objetivo de receber as inscrições e aplicar as etapas do processo seletivo, como provas objetivas.

O concurso IASES contará com vagas para o cargo de Agente Socioeducativo, cargo que tem requisito o nível médio completo. O quantitativo de vagas para a função ainda é incerto.

Está confirmado que o salário do cargo é de R$3.062,36, sendo R$2.762,36 de vencimento básico e R$300 de auxílio-alimentação. A carga horária deverá ser cumprida em regime de escala.

A expectativa é que o edital do concurso IASES seja publicado ainda este ano. O certame já consta na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. Mesmo com o contingenciamento por conta da pandemia do Coronavírus, a governo estadual confirmou a abertura de concurso.

“Mesmo com o Decreto nº 4.818-R, de 10 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (11/02), que estabelece medidas de contingenciamento e racionalização de gastos do Poder Executivo Estadual no ano de 2021, serão realizados os concursos públicos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021”, consta em nota enviada ao site Folha Dirigida.

Em 2018, um concurso IASES com 200 vagas foi anunciado. No entanto, o edital não foi publicado.

Ministério Público do Contas recomenda novo concurso

O Ministério Público do Contas do Espírito Santo chegou a recomendar a abertura de um novo concurso IASES para efetivos. No texto, o órgão também defendeu que o Tribunal de Contas do Estado (TCE ES) realizasse um levantamento em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual sobre contratações temporárias.

O motivo foi o excesso desse tipo de admissão no Iases e em várias instituições. “Nos últimos cinco anos (2014 a 2019) a proporção entre servidores temporários e efetivos passou de 2,45 (912/371) para 4,29 (1.343/313), representando um aumento de 75,10%”, acrescenta o órgão ministerial. Segundo o Ministério, o Governo do Espírito Santo não se mobilizou para redução de contratações em caráter temporário. “Muito pelo contrário, ampliou em 47,26% o quantitativo de vínculos temporários, deixando de realizar concurso público na autarquia”, concluiu o MPC. Sem abertura de concursos públicos para contratação definitiva de servidores, o Instituto realiza seleções temporárias. O último, inclusive, foi aberto em julho de 2021.