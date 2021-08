Concurso IDAF ES 2021: Edital está previsto para sair em setembro

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo vai abrir um novo edital de concurso (Concurso IDAF ES 2021) para o preenchimento de vagas no órgão.

A publicação do edital de concurso IDAF-ES está prevista para ser publicada no mês de setembro, de acordo com o Governo do Estado. A seleção será aberto para médicos-veterinários. A banca já foi definida.

o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) terá a missão de organizar o certame. O contrato entre as partes ainda precisa ser assinado.

O concurso

O concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo será aberto para o preenchimento de 15 vagas no cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário. As oportunidades serão oferecidas para quem conta com formação em Medicina Veterinária.

Além das vagas imediatas, o concurso vai formar cadastro reserva para ser preenchido durante a validade do certame.

O salário inicial do cargo será de R$5.416,56, mais auxílio-alimentação de R$300,00, totalizando uma remuneração de R$5.716,56.

O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, falou sobre a importância do novo concurso e diz que sua realização é fundamental para a recomposição dos profissionais da área e no andamento das atividades de inspeção e saúde animal.

“A contratação de médicos-veterinários para suprir a demanda da defesa agropecuária é necessária. Por isso, levei a proposta de realização do concurso até o governador Renato Casagrande, que aprovou. Com a contratação de mais servidores, vamos ganhar um reforço na equipe, garantindo a saúde dos animais de produção e as exigências higiênico-sanitárias, legalmente exigidas dos alimentos de origem animal que chegam a nossa mesa”, disse Louzada.

Comissão formada

O novo edital já está autorizado e já tem comissão organizadora definida.

O grupo de trabalho do órgão foi definido por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26 de março. O diretor presidente, Mário Louzada, confirma o aval para o novo concurso de efetivos. Veja a comissão formada:

Coordenadora

Grazieli Galvani Mariano Cardozo

Membros

Alan Paulo Moreira Teixeira

Josicleia Stelzer Zanelato

Josimaire Loss Souza Fernandes

Rafael Fernandes Ferreira

Sara Souza de Oliveira

Outros membros

Alequisandra Carla de Sa – Representante da Seger

Schirley Holz – Representante do SindiPúblicos De acordo com informações da portaria, na ausência ou impedimento da atuação da coordenadora, fica designada a servidora Josimaire Loss Souza Fernandes para exercer a função de coordenadora substituta da referida comissão. O grupo de trabalho terá missão de coordenar as ações administrativas necessárias à realização do concurso público no âmbito do Instituto. Ademais, a portaria já está em vigor e a comissão já pode iniciar os trabalhos. O grupo ficará ativo até a homologação do resultado do concurso público. Último edital foi aberto em 2010 O último edital doo concurso IDAF-ES foi divulgado em 2010, quando foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. As vagas foram destinadas aos cargos de níveis médio, médio/técnico e superior, em diversas carreiras. O concurso IDAF-ES contou para os seguintes cargos: Advogado

Administrador

Analista de sistemas de informações geográficas

Analista de sistemas

Analista em tecnologia da informação

Assistente Social

Arquivologista

Economista

Jornalista

Publicidade e Propaganda

Pedagogo

Psicólogo

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Cartógrafo/Agrimensor

Engenheiro Civil

Contador

Engenheiro de Alimentos

Engenheiro Florestal

Engenheiro Químico

Geógrafo

Médico Veterinário

Tecnólogo em Saneamento Ambiental

Técnico em Agropecuária

Técnico em Cartografia Geodésica

Técnico em Laboratório

Topógrafo Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório. Para concorrer, era preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.