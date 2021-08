Concurso ISE AC 2021: NOVO edital é anunciado para setembro

É grande a expectativa de abertura de um novo edital de concurso público (Concurso ISE AC 2021) para o preenchimento de vagas em caráter efetivo. De acordo com o governador do Estado, Gladson Cameli, o edital está previsto para ser publicado em setembro.

O quantitativo de vagas do edital e os cargos ainda não foram revelados pelo órgão. No entanto, já existe a expectativa de que o certame ofereça vagas para o cargo de Agente Socioeducativo, função que tem requisito o nível médio completo e idade entre 18 e 50 anos, até a data de matrícula no curso de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB.

O concurso do cargo tem etapas de provas objetivas, provas de aptidão física, exames médicos, toxicólogos, psicotécnicos, investigação criminal, social e curso de formação.

O edital também poderá ser aberto com vagas para os cargos de assistente social, contador, engenheiro civil, psicólogo, pedagogo e técnico administrativo e operacional.

No fim do ano, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, nomeou uma comissão integrada para elaborar proposta de realização de concursos públicos. Após o estudo da comissão, o governo autorizou novos concursos para Segurança.

“O fortalecimento da Segurança Pública é um compromisso meu e tenho buscado colocar em prática desde o início da gestão. Já conseguimos avançar no combate à criminalidade e tenho certeza de que seguiremos neste mesmo propósito. Gostaria de deixar claro que esses concursos públicos, assim como a convocação do cadastro de reserva da PM, fazem parte dos nossos esforços de equilibrar as contas públicas e não colocar em risco a folha de pagamento dos servidores públicos”, disse o governador.

O concurso ISE AC 2021

Está confirmado que o Governo do Estado do Acre fará a redistribuição das vagas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen AC) com o Instituto Socioeducativo (ISE AC). São 175 vagas não ocupadas no cargo de agente penitenciário (atual policial penal) que irão para carreira de agente socioeducativo do ISE AC.

A medida anunciada considera vários pontos, sendo um deles a necessidade de abertura de 225 vagas no cargo de Agente Socioeducativo em um novo concurso do ISE-AC, após o Ministério Público do Estado recomendar. Esse, inclusive, pode ser o quantitativo de vagas do próximo edital. Oficialmente, não há o quantitativo definido.

Do total de 1.376 vagas no cargo de Agente Penitenciário, o Instituto de Administração Penitenciária atualmente conta com 1.148 vagas ocupadas. Desse total, estão vagos 228 postos.

Um novo concurso da Polícia Penal-AC também tem previsão de ser aberto em 2021. Estão previstas 454 vagas. O prazo de abertura do edital do concurso considera a Lei Complementar 173/2020, que restringe a realização de seleções para a criação de novos cargos até 31 de dezembro.