Concurso Marinha 2021: Saiu o edital com 40 vagas de auxiliar de praças

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2021) para o preenchimento de 40 vagas para candidatos com o ensino médio completo.

Segundo o documento publicado, são oferecidas 40 vagas para ambos os sexos. Além de ter o nível médio/técnico de escolaridade na área pretendida, o candidato ainda precisa ter de 18 a 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

O concurso da Marinha para Auxiliar de Praças visa ocupar cargos relativos às áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes, exercendo funções inerentes à carreira militar.

O concurso Marinha 2021 – Auxiliar de Praças

Especialidades Titulações aceitas Total de vagas Vagas para negros Contabilidade Técnico em Contabilidade 4 1 Eletrônica Técnico em Eletrônica 2 – Enfermagem Técnico em Enfermagem 2 – Estatística Serão aceitos os candidatos que possuam o Registro de Técnico em Estatística de nível médio, conforme o art. 6º, da Resolução CONFE nº. 145, de 16 de novembro de 1983. 2 – Geodésia e Cartografia Técnico em Geodésia e Cartografia 2 – Gráfica Técnico em Pré-Impressão Gráfica, Técnico em Impressão Gráfica, Técnico em Impressão Offset, Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Design Gráfico e Técnico em Processos Gráficos. 2 – Marcenaria Técnico em Móveis 2 – Mecânica Técnico em Eletromecânica, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Mecânica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Refrigeração e Climatização e Técnico em Fabricação Mecânica 3 1 Metalurgia Técnico em Metalurgia 3 1 Meteorologia Técnico em Meteorologia. 2 – Motores Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Máquinas Navais e Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas 2 – Processamento de Dados Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Programação de Jogos Digitais e Técnico em Redes de Computadores. 6 1 Química Técnico em Química 2 – Administração Técnico em Administração 2 – Edificações Técnico em Edificações 2 – Eletrotécnica Técnico em Eletrotécnica 2 – Total 40 4

Durante o curso de formação, o aluno é matriculado como Grumete e recebe bolsa-auxílio de aproximadamente R$1.044. Caso seja aprovado, ao término do curso, o grumete é nomeado cabo do CAP e passa a receber soldo acima de R$2 mil.

Inscrição Concurso Marinha 2021 – Praças

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever no período compreendido entre 8 e 26 de setembro, por meio do site de Ingresso da Marinha.

O candidato deverá pagar uma taxa no valor R$60 até o dia 30 de setembro.

As inscrições também podem ser realizadas em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL) relacionadas no anexo I do edital. O prazo é o mesmo.

Provas

Todos os candidatos serão avaliados por várias etapas. A primeira delas será a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

O edital não traz a data de aplicação, mas estima que os exames serão realizados na primeira quinzena de dezembro de 2021. Haverá, ainda, uma prova de redação.

Na prova objetiva, o candidato fará uma prova com 50 questões, que devem ser respondidas em quatro horas, juntamente da Redação, quando serão avaliados estrutura, conteúdo e expressão, com pelo menos 20 linhas e o máximo de 30, devendo ser dissertativa com ideias claras, coerentes e objetivas.

O concurso ainda contará com outras etapas:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Verificação de Documentos;

Avaliação Psicológica;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração; e

Período de Adaptação.

Edital concurso Marinha 2021 – Praças