Concurso PM PB 2021: Inscrições para 30 vagas de oficiais prorrogadas! Até R$7.791,20!

A Polícia Militar do Estado da Paraíba tem edital de concurso público (Concurso PM PB 2021) em andamento para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). As inscrições do certame, previstas para encerrarem no dia 30 de agosto, foram prorrogadas até 16h do dia 8 de setembro.

São oferecidas, ao todo, 30 vagas, sendo 25 para homens e 05 para mulheres.

Para concorrer a uma das vagas no CFO-PB, o candidato deverá ter concluído o nível superior em qualquer área. Além disso, será necessário possuir altura mínima de 1,65m (sexo masculino) ou de 1,60m (sexo feminino) e até 32 anos de idade, no ano da matrícula no CFO (31 de dezembro de 2022).

O salário inicial será de R$3.124,23, no primeiro ano do curso de formação, quando ingressarão como cadetes. A cada ano, o vencimento será atualizado, até chegar ao posto de 2º tenente, função que paga o valor de R$7.791,20.

Veja as atribuições do cargo:

Cadete PM: Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da Academia de Polícia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Aspirante a Oficial PM: Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

2º Tenente PM: Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados, com atribuições de comandar pelotão, coordenar policiamento ostensivo, reservado e velado, assessorar o comando, gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações, desenvolver processos e procedimentos administrativos militares, atuar na coordenação da comunicação social, promover estudos técnicos e de capacitação profissional, proteger e preservar a vida dos cidadãos e garantir o pleno exercício dos seus direitos, dentre outras especificadas em normas.

Está confirmado que o curso de formação acontecerá no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba (Academia de Polícia Militar do Cabo Branco), em João Pessoa.

O CFO terá duração de três anos letivos, em tempo integral, e regime de dedicação exclusiva.

Inscrição Concurso PM PB 2021 – Oficiais

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM PB 2021 – Oficiais poderão se inscrever entre 02 de agosto de 2021 e 16h do dia 8 de setembro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) ,banca organizadora.

A taxa é de R$100, devendo ser paga até o dia 9 de setembro.

Provas

O concurso PM PB 2021 para Oficiais vai contar com até cinco etapas:

exame intelectual, com provas objetivas de múltipla escolha;

exame psicológico, sob responsabilidade da FGV;

exame de saúde, sob responsabilidade da PM PB;

Teste de Aptidão Física (TAF), sob responsabilidade da PM PB; e

avaliação social, sob de responsabilidade da PMPB.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 31 de outubro de 2021, das 13h15 às 17h15, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

O exame objetivo vai contar com 80 questões, distribuídas nos blocos Gerais, Jurídicos e de Administração.

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Raciocínio Lógico;

História da Paraíba;

Noções de Sociologia;

Noções de Metodologia do Ensino Superior; e

Atividade Física e de Promoção à Saúde.

Conhecimentos Jurídicos

Direitos Humanos;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Penal; e

Direito Processual Penal.

Conhecimentos de Administração

Noções de Teoria Geral da Administração;

Noções de Gestão de Pessoas;

Gestão de Operações e Logística; e

Noções de Contabilidade Pública.

O candidato deverá, para ser aprovado, acertar no mínimo 40 questões do total de 80, 17 no bloco de Conhecimentos Jurídicos e não zerar nenhum bloco de conhecimento.

Além disso, serão considerados habilitados, para as demais etapas, somente os candidatos aprovados, na objetiva, até a 150ª posição (vagas do sexo masculino) e a 30ª posição (sexo feminino). O concurso ficará válido por um mês, contados a partir da primeira homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.