Concurso Polícia Civil PC MG: Edital em 45 dias, diz corporação

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais vai mesmo abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC MG 2021) em breve. A corporação trabalha para abrir um novo edital em torno de 45 dias, ou seja, até o mês de setembro. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida.

“A PCMG vem adotando todas as medidas cabíveis para a publicação do edital do novo concurso público, já anunciado. A intenção é que o certame tenha início, ainda em 2021, em aproximadamente 45 dias”.

No momento, já está em andamento o processo de escolha da banca organizadora do certame.

“Para a contratação da empresa que atuará como parceira nos certames serão respeitados os dispositivos legais vigentes”, disse a corporação.

O Governador do Estado, Romeu Zema, anunciou a abertura de novo certame para o preenchimento de 688 vagas em carreiras policiais e administrativas.

“Teremos, depois de oito anos, um novo concurso com 688 vagas para todas as carreiras. Visando fortalecer a segurança do povo mineiro”, disse Zema, durante a formatura de delegados e escrivães, aprovados na seleção de 2018.

As vagas do concurso da PC-MG 2021 serão distribuídas para os seguintes cargos:

Investigador – 30 vagas;

Escrivão – 397 vagas;

Delegado – 62 vagas;

Médico Legista – 9 vagas;

Perito Criminal – 21 vagas;

Analista da Polícia Civil – 51 vagas;

Técnico Assistente da Polícia Civil – 114 vagas.

O Concurso Polícia Civil PC MG

Todas as carreiras da área policial exigem nível superior.

Para concorrer ao cargo de Médico Legista, o candidato deverá ter nível superior completo em Medicina. O salário inicial do cargo é de R$8.874,60.

A carreira de Perito Criminal também exige nível superior. O salário inicial é de R$8.874,60.

O cargo de Analista da Polícia Civil requer nível superior e, a depender da área, pode exigir especialização. O salário é de R$2.782,16. Para carreira, as vagas podem ser distribuídas entre várias áreas, como Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Tecnológica, Biblioteconomia, Cerimonial, de Relações Públicas, de Informação, de Comunicação, Gestão, Logística, de Engenharia e Arquitetura, Educação, Saúde e Psicossocial.

Para Escrivão e Delegado os ganhos são de R$4.098,39 e R$11.475,57, respectivamente.

O cargo de técnico exige nível médio completo ou nível médio/técnico. A remuneração inicial é de R$1.530,18.

Por fim, o cargo de Investigador requer nível superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$4.098,39

Déficit é de mais de 40%

A Polícia Civil precisa da abertura de um novo concurso público urgente. A corporação conta com pouco mais da metade do pessoal necessário. A previsão legal é que Minas Gerais tenha 17.517 policiais civis. No entanto, o Estado conta com apenas 9.902 servidores, o que reflete em um déficit de 7.615 profissionais, 43% do efetivo.

Último concurso da PC MG foi divulgado com 1.497 vagas

O último concurso para os cargos de médico, perito, analista e técnico da Polícia Civil-MG foi divulgado para o preenchimento de 1.497 vagas. A organizadora do certame foi a FUMARC.

As vagas foram destinadas aos cargos de Médico Legista (121), Perito Criminal (95), Analista (415) e Técnico Assistente (866). O concurso contou com provas objetivas com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Criminalística, Noções de Medicina Legal, Noções de Contabilidade, Noções de Informática e Direitos Humanos, a depender do cargo.

Além da prova, o certame contou com avaliação psicológica; exames biomédicos e biofísicos; investigação social; e curso de formação policial. O certame recebeu 69.338 inscritos, distribuídos da seguinte maneira:

Técnico: 28.458 inscritos;

Perito Criminal: 24.987 inscritos;

Analista: 14.206 inscritos;

Médico Legista: 1.687 inscritos.

