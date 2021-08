Concurso Polícia Civil PC TO 2021: Novo edital tem previsão de abrir 341 vagas

A Polícia Civil do Tocantins vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC TO 2021). O novo certame pode ser aberto para o preenchimento de 341 vagas imediatas. O quantitativo foi informado pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Cristiano Sampaio, em suas redes sociais , e depende de orçamento disponível para as nomeações.

A princípio, as 341 vagas do concurso PC-TO serão distribuídas entre seis cargos, conforme disposto a seguir:

Agente de Polícia – 133 vagas (nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação – CNH);

Agente de Necrotomia – 12 vagas (nível superior em Enfermagem e CNH);

Escrivão de Polícia – 58 vagas (nível superior em qualquer área e CNH);

Papiloscopista – 24 vagas (nível superior em qualquer área e CNH);

Perito – 60 vagas (nível superior na área de atuação e CNH);

Delegado – 45 vagas (nível superior em Direito e CNH).

No caso do cargo de Perito, é possível que as vagas sejam abertas para as áreas de Medicina, Odontologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Matemática, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharias, Arquitetura, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Agronomia, Medicina Veterinária, Zoologia, Zootecnia, Gestão em Trânsito e Transporte, Física, Química, Química Industrial, Farmácia, Bioquímica, Engenharia Florestal, Mineralogia e Geologia. É importante ressaltar que as áreas que serão contempladas no próximo concurso PC TO para perito ainda não foram confirmadas.

O Governador do Estado, Mauro Carlesse, autorizou a realização do novo certame para corporação. Na ocasião, também foi formada a comissão organizadora da seleção.

“Precisamos aparelhar o estado, investindo em Segurança Pública. O novo concurso é uma necessidade e uma responsabilidade já ajustando para os anos seguintes. O concurso mostra qualidade, traz pessoas com capacidade”, disse o governador.

Os preparativos do grupo de trabalho já foram iniciados.

“O Governo do Tocantins autorizou no dia 3 de março a Secretaria de Estado da Segurança Pública a adotar medidas necessárias para o lançamento do novo concurso para provimento de cargos da carreira da Polícia Civil e isso já está sendo providenciado. Mais informações serão repassadas em momento oportuno”, disse o órgão ao site Folha Dirigida.

O concurso PC-TO 2021 tem o objetivo de preencher os cargos que estão sem preenchimento no Estado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, 37% dos cargos da corporação encontram-se vagos. Há também a iminente aposentadoria de outros agentes.

“A Polícia Civil se fortalece quando tem mais pessoas em seu quadro, selecionadas em um processo de concurso público criterioso. Ao anunciar a comissão que vai preparar um novo concurso público, o Governo reforça o quanto a segurança pública é importante”, afirmou o secretário Cristiano Sampaio.

Na ocasião do anúncio do edital do concurso PC-TO 2021, o Governo Estadual também assinou a nomeação para ingresso de novos aprovados, referente ao último edital. Foram convocados 46 delegados, escrivães e peritos para compor o efetivo da corporação. Eles já concluíram o curso de formação.

A validade do último concurso da PC-TO venceu em março deste ano. Sendo assim, o Governo já se movimenta para abrir novo edital.

Cristiano Barbosa Sampaio falou da importância do novo concurso para oxigenar os quadros da Polícia Civil.

“É esse capital humano que faz com que as coisas aconteçam. Ao anunciar esse novo concurso, o senhor dá uma mensagem que a Segurança é importante. Reafirmo o compromisso de aumentar a segurança no estado”, revelou Sampaio ao governador.

O edital do concurso PC-TO 2021 tem grande expectativa de ser publicado ainda em 2021. Para divulgar o novo concurso, o Governo teve que adequar o processo de seleção ao orçamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que foi frisado pelo vice-governador, Wanderlei Barbosa Castro.

“Só podemos fazer o concurso se tivermos condição de chamar os aprovados. Houve todo um cuidado para que o governo estivesse enquadrado, atendendo as leis. Que esse concurso seja mais uma vitória do povo tocantinense”, afirmou Castro.

Último edital do concurso PC TO

O último edital do concurso PC-TO foi divulgado em 2014. Na ocasião, a seleção trouxe 515 vagas para carreiras de nível superior, distribuídas da seguinte maneira:

Delegado: 131 vagas (97 imediatas, 29 para cadastro e 5 para pessoas com deficiência);

Médico Legista: 12 vagas (9 imediatas e três para cadastro);

Peritos: 74 vagas (56 imediatas e 18 para cadastro);

Agente de necrotomia: 26 vagas (19 imediatas, 6 cadastro e 1 PcD);

Papiloscopista: 13 vagas (9 imediatas, 3 cadastro e 1 PcD);

Escrivão: 210 vagas (153 imediatas, 48 cadastro e 9 PcD);

Agente de polícia: 49 vagas (35 imediatas, 11 cadastro e 3 PcD).

O cargo de Delegado requer Bacharelado em Direito para inscrição. Já os agentes, escrivães e papiloscopistas exigiram dos candidatos graduação em qualquer área e habilitação na categoria B.

No caso de Agente de Necrotomia, o candidato deveria ter graduação em Enfermagem e ter também CNH categoria B. Os salários, na época, chegaram a R$10.735,28.

O concurso contou com provas objetivas e discursiva, exames médico e psicológico, teste de aptidão física e avaliação de títulos. Após isso, os aprovados nas etapas anteriores ainda passaram por um curso de formação.

O concurso foi homologado em 2017. O resultado final ficou válido por dois anos, mas foi prorrogado em 2019 por mais dois anos, ficando válido até março de 2021.