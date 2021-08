Concurso Polícia Militar PM AM: comissão organizadora oficializada

Cresce a expectativa de realização do edital do concurso da Polícia Militar do Amazonas (Concurso PM AM). Após a assinatura do governador do Amazonas, Wilson Lima, a comissão organizadora da seleção foi oficialmente autorizada. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Segundo o documento, a comissão organizadora formada tem a presidência do coronel João de Deus Dias de Figueiredo, além dos seguintes membros:

TC QOPM Diogo Burgos Felix;

MAJ QOPM Adriana Sales Gomes;

CAP QOPM Tatiana Cristina Reis de Sousa; e

CAP QOPM Suzy Dayana Pereira Chagas.

O grupo de trabalho formado deverá elaborar o projeto básico, escolher e contratar a banca organizadora. Somente com a empresa definida, o edital será divulgado.

O concurso PM-AM 2021 vai abrir 1.350 vagas, sendo 1.000 para Soldado (nível médio) e 350 para Aluno Oficial (nível superior). Os aprovados terão remunerações de R$2.657,28 (soldado) e R$7.180,34 (oficial). O certame ainda vai exigir, idade mínima e máxima e altura mínima de 1,65m (homens) e,1,60m (mulheres).

Último Concurso da Polícia Militar do Amazonas foi divulgado em 2011

O último concurso PM-AM foi realizado em 2011 pela Fundação Instituto Superior de Administração e Economia (Isae), quando ofereceu um total de 2.473 vagas nos níveis médio e superior, para soldados (2.000), oficiais combatentes (405), oficiais de saúde (39) e praças especialistas (29). Para participar, o candidato precisou ter idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação de condução de veículo automotor em qualquer categoria, para as funções de soldado e praça especialista, idade entre 18 e 35 anos, para oficiais, além de, para todos os concorrentes, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. As remunerações iniciais eram entre R$ 1.637,33 e R$ 3.400,60. O concurso, que teve sua homologação final publicada em fevereiro de 2011, expirou em fevereiro de 2015, após o término da prorrogação de sua validade original de dois anos.

Os inscritos no concurso da Polícia Militar do Amazonas foram avaliados por prova objetiva, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de documentos, curso de formação e investigação social, funcional, cível e criminal. Além dessas etapas, alguns cargos de praça especialista passaram por exame prático. As avaliações foram realizadas em Barcelos, Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, Manacapuru, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

