Concurso SECONT ES: seleção já conta com crédito especial liberado

A Secretaria de Controle do Estado do Espírito Santo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SECONT) para o preenchimento de vagas no quadro de efetivos do órgão.

Após formalizar uma comissão organizadora para o certame, foi aberto um crédito especial para que a seleção seja realizada. A Lei que abre o crédito é a de nº 11.365. O texto foi publicado no Diário Oficial do dia 24 de agosto.

O crédito foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e sancionado pelo governador Renato Casagrande.

O crédito tem como o objetivo a publicação do edital e realização das etapas do concurso público.

“Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, para inclusão no Orçamento vigente da Ação Realização de Concurso Público e Processo Seletivo, conforme disposto no Anexo I que integra a presente Lei.”

Comissão formada

No dia 06 de agosto, a comissão do concurso SECONT-ES foi formalizada. A seleção é aguardada desde 2018.

O grupo formado conta, ao todo, com cinco servidores, sendo um presidente e quatro membros, dos quais:

Presidente: Simony Pedrini Nunes Ratis

Membros

Sheila da Silva Aguiar Taquete

Rosângela Cattabriga do Nascimento

Aline Pinheiro Schultz (Seger)

Ademar Andreatta (Suplente)

O grupo de trabalho formado deverá elaborar o Termo de Referência, realizar a pesquisa de preços e os demais trâmites relativos à execução contratual e realização do Concurso Público em si; definir a forma e amparo legal para a seleção e contratação da instituição/empresa que executará o Concurso Público; conduzir o procedimento de avaliação, seleção e contratação da instituição/empresa que executará o Concurso Público, observando as Normas de Procedimentos do Sistema de Compras, Licitações e Contratos aplicáveis ao caso; e realizar os demais procedimentos previstos na Norma de Procedimento de Realização de Concurso Público, notadamente quanto às atividades relativas à execução contratual e realização do Concurso Público em si.

Além disso, o grupo de trabalho deverá disponibilizar na forma da Instrução Normativa TCEES nº 38/2016 e suas alterações informações para a remessa digital inerentes à realização do concurso e admissão de pessoal e realizar outras atividades correlatas.

Último Concurso Auditor SECONT ES

O último edital do concurso SECONT-ES para Auditor foi divulgado no ano de 2009. Na época, o certame contou com 15 vagas para preenchimento imediato, além de oportunidades em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) teve a responsabilidade do certame.

As oportunidades do certame foram destinadas as áreas de Administrador (02 vagas), Ciências Contábeis (01 vaga); Direito (03 vagas); Economia (01 vaga); Engenheiro Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (04 vagas). Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou ter graduação na respectiva área. O salário foi de R$ 5.086,00.

Atribuições dos cargos

Auditor – Administrador: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da SECONT; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Secretário de Estado de Controle e Transparência; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Auditor – Ciências Contábeis: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de 2 auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da SECONT; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Secretário de Estado de Controle e Transparência; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Auditor – Ciências Econômicas: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da SECONT; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Secretário de Estado de Controle e Transparência; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Auditor – Ciências Jurídicas: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da AGE; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Auditor-Geral do Estado; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Auditor – Engenharia Civil: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da AGE; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Auditor-Geral do Estado; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Auditor – Tecnologia da Informação: realizar auditorias de naturezas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de sistemas e operacional; coordenar, quando designado, a execução de auditorias; elaborar programas e roteiros de auditorias; desenvolver estudos e pesquisas sobre matéria de interesse da SECONT; elaborar relatórios de auditoria; emitir pareceres e laudos por solicitação do Secretário de Estado de Controle e Transparência; ministrar cursos e/ou aulas e proferir palestras sobre auditoria; formular e aprimorar métodos de trabalho em auditoria; desempenhar outras atividades de natureza semelhante e compatível com sua função.

Provas

O concurso contou com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Na primeira fase, como de costume no método de seleção Cespe, a avaliação contou com 120 questões. A prova contou com blocos de Conhecimentos Básicos (20 questões), Conhecimentos Complementares (50) e Conhecimentos Específicos (50).

A prova discursiva teve valor de 20,00 pontos e consistiu na elaboração de relatório de auditoria, a partir de caso específico, com o máximo de 30 linhas, com base nos conhecimentos constantes no edital. prova discursiva teve o objetivo de avaliar o conteúdo – conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato teve que produzir, com base em temas formulados pela banca examinadora, relatório de auditoria, a partir de caso específico, primando pela coerência e pela coesão.

A avaliação de títulos teve valor de 5,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Somente foram aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

Sobre a SECONT ES

A Auditoria Geral do Estado (AGE) foi criada pela Lei Complementar nº. 3.932, em maio de 1987, e incluída na estrutura organizacional do Poder Executivo no primeiro nível hierárquico do Governo. Após 17 anos de criação da AGE, a Lei Complementar nº. 295/04 reorganizou o controle interno redefinindo as competências, finalidades e estrutura organizacional, de acordo com o dispositivo contido no artigo 74, da Constituição Federal de 1988, que ampliou a competência do controle interno.

Em 2003 a AGE passou por uma grande reformulação. Por meio da Lei Complementar nº 478, publicada no dia 17 de março de 2009, no Diário Oficial do Estado, a Auditoria Geral do Estado passou a denominar-se Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), ampliando suas atribuições e estrutura organizacional para implementação de novos mecanismos de controle e transparência por meio do Portal da Transparência e de outras ações governamentais.

Entre as finalidades da Secont destacam-se a implementação de procedimentos de prevenção e de combate à corrupção. Além da política de transparência da gestão e a ampliação dos mecanismos de controle dos recursos públicos, mediante a abertura de canais de comunicação direta com a sociedade, que expandam a capacidade do cidadão de fiscalizar e avaliar as ações governamentais.

A Secont tem como competências, além das definidas no artigo 4º, da Lei Complementar n.º 295/04: exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno, prestando orientação normativa; auxiliar à implementação de procedimentos de prevenção e combate à corrupção, bem como a política de transparência da gestão; determinar a instauração de tomada de contas, para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária do dano; e gerir o Portal de Transparência do Governo do Estado.

Dentro da nova estrutura da Secont, os cargos de auditor geral do Estado e auditor geral adjunto passaram a ter nova denominação: secretário de Estado de Controle e Transparência e subsecretário de Estado de Controle. Também foi criada a Subsecretaria de Estado da Transparência e o cargo de subsecretário de Estado da Transparência. Esta subsecretaria é responsável pelo gerenciamento do Portal da Transparência do Governo do Estado.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Controle do Estado do Espírito (SECONT-ES)

: Secretaria de Controle do Estado do Espírito (SECONT-ES) Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : a definir

: a definir Número de vagas : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

: AUTORIZADO Link do último edital