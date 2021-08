Concurso SEED RR 2021: IDECAN é contratada para organizar edital

Mais um novo edital de concurso público da Secretaria do Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima (Concurso SEED RR 2021) será divulgado em breve. O documento vai abrir 1.000 vagas para o magistério indígena.

A confirmação foi dada pela secretária de Educação e Desporto de Roraima, Leila Perussolo, no dia 26 de julho.

Para o concurso com 1.000 vagas, a banca organizadora foi escolhida no dia 26 de janeiro. Após sorteio público, o Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistência Nacional (Idecan) foi escolhido para organizar o segundo edital da pasta, que terá vagas para professores indígenas.

Nesta terça-feira, 10 de agosto, um dos últimos trâmites, antes da abertura da seleção, foi concluído, com a assinatura do contrato com a banca.O anúncio foi feito pelo próprio governador de Roraima, Antonio Denarium, em suas redes sociais. Segundo ele, a seleção era aguardada pela categoria desde 2007.

“O concurso público para professor indígena é um compromisso do início da gestão do governador Antonio Denarium e também da categoria. Hoje foi mais um passo importante nesse processo, que é a definição da empresa que vai organizar o concurso”, revelou o presidente da Comissão Setorial, Semaias Alexandre.

A realização da seleção é um grande avanço, conforme informa a coordenadora da Organização dos Professores Indígena de Roraima (Opirr), Edite Andrade. De acordo com ela, a oportunidade de integrar o quadro efetivo do estado vai trazer melhoria para a qualidade do ensino.

Você Pode Gostar Também:

“O seletivo que é feito a cada dois anos tem trazido bons resultados, mas, pedagogicamente, ter um profissional no quadro efetivo será bem melhor, pois não haverá rotatividade de professores. Eles poderão ter segurança e se dedicar ainda mais para fazer uma educação indígena de qualidade em nosso estado”, disse.

Em 2019, concurso SEED-RR ofereceu salário de R$3,7 mil

O último edital de concurso da Secretaria do Estado da Educação e Desporto de Roraima foi divulgado em 2019. Na ocasião, foram abertas 479 vagas para Professor, nas áreas de: Educação Básica (ensino fundamental do 6º ao 9º ano e ensino médio) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As vagas foram para Boa vista (141), Alto Alegre (20), Amajarí (19), Bonfim (10), Cantá (65), Caracaraí (41), Caroebe (21), Iracema (10), Mucajaí (44), Normandia (10), Pacaraima (18), Rorainópolis (44), São João da Baliza (14), São Luiz (15) e Uirumutã (07). Para concorrer a uma das vagas, foi necessário ter licenciatura plena na disciplina que desejava concorrer.

Os salários foram proporcionais à carga de trabalho semanal, oscilando entre R$1.483,45 e R$3.782,94.

O certame contou com uma prova de títulos, que analisou cursos de especialização e experiência na área.