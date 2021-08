Concurso Sejusp MG 2021: Edital para agente socioeducativo deve sair este ano

O edital de concurso público da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Concurso SEJUSP-MG 2021) tem expectativa de ser publicado a qualquer momento para o cargo de Agente Socioeducativo.

No momento, a pasta realiza um estudo da necessidade de pessoal para fechar o número de vagas do próximo concurso, conforme informou a superintendente Educacional de Segurança Pública de Minas Gerais, Roberta Corrêa, em entrevista à Folha Dirigida na quarta-feira, 25.

“A expectativa é que a gente consiga publicar esse edital até o final do ano. Se não for possível, sairá no primeiro semestre de 2022 com certeza”, afirmou.

O processo de contratação da banca organizadora está em processo final. O pregão para escolha da instituição responsável por organizar o concurso deve ser aberto em breve.

“Estamos com o termo de referência para contratação da banca praticamente pronto, só dependendo do número de vagas. O secretário pediu que fosse refeito um estudo para ver a real necessidade. Esse estudo está praticamente concluído, acredito que nas próximas semanas seja encaminhado para Seplag (Secretaria de Planejamento)”, disse.

O concurso SEJUSP MG

O edital do concurso SEJUSP-MG, inicialmente, tinha previsão de liberar 270 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Mas esse quantitativo ainda pode ser modificado.

Para se candidatar ao cargo, o candidato deverá ter nível médio completo. O salário inicial do cargo é de R$4.098,45.

A expectativa agora é pelo anúncio do nome da banca organizadora do concurso Sejusp MG para agente socioeducativo.

O último edital para o cargo, aberto em 2013, foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Na época, foram liberadas 820 vagas, com reserva para pessoas com deficiência.

O concurso contou com prova Objetiva de múltipla escolha e redação; Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos; Exame Psicológico; Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada; Exames Médicos; Curso de Formação Técnico-Profissional.