Concurso SEJUSP MG 2021: Locais de provas divulgados

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais tem um novo edital de seleção em andamento para o preenchimento de 211 vagas de nível médio. As oportunidades são destinadas aos cargos de assistente executivo de defesa social – auxiliar educacional.

A avaliação do concurso está prevista para ser aplicada no próximo domingo, 15, de 15h às 19h.Os candidatos poderão consultar os locais a partir do dia 10 de agosto, no site.

Conforme consta no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), o comprovante definitivo de inscrição, com informações sobre o local, horário e sala da prova estará disponível a partir de cinco dias antes da realização da prova objetiva.

Como procedimento é preciso acessar o site do organizador, navegar até a aba inscrições e clicar na área individual do candidato.

Do quantitativo de vagas ofertadas no edital, 190 são destinadas para ampla concorrência e 21 são para candidatos com deficiência. O salário inicial será de R$1.750,10 por jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em escala de plantão.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio ou curso de educação profissional de ensino médio, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pirapora, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unai.

O profissional do cargo de auxiliar educacional da Sejusp-MG deverá exercer atividades de natureza técnico-organizacional relativas ao aporte metodológico para a continuidade, desenvolvimento, execução, controle, fiscalização e implementação das ações governamentais, entre outras tarefas.

Inscrições concurso SEJUSP MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever no período compreendido entre 16 de junho e 16 de julho de 2021, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) , banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição custou R$73,97.

Provas concurso SEJUSP MG

O concurso SEJUSP-MG vai contar com prova objetiva e avaliação psicológica. O exame objetivo está previsto para ser aplicado no dia 15 de agosto de 2021 em Belo Horizonte, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí.

De acordo com o edital publicado, por conta da pandemia da Covid-19, o candidato deverá utilizar máscara de proteção facial e álcool 70% para uso individual em recipiente pequeno.

A prova objetiva vai contar com 60 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa – 10 questões; Informática Básica – 5 questões; Noções de Direito – 10 questões; Direitos Humanos – 10 questões; Raciocínio Lógico – 5 questões; e Conhecimentos Específicos – 20 questões.

As avaliações vão contar com até 100 pontos, de acordo com a quantidade de acertos. Segundo o documento, será considerado habilitado quem conseguir, pelo menos, 50% da pontuação total.

A validade do concurso SEJUSP-MG terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

