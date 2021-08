Concurso SEPLAG MG 2021: Saiu o edital com 40 vagas e até R$5 mil

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SEPLAG MG 2021) para o preenchimento de 40 vagas na carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

É importante destacar que o concurso da SEPLAG-MG será realizado em duas etapas, sendo que a primeira delas será pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2021. A segunda será o curso de graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

O requisito do cargo de especialista é o nível superior, como diploma do curso de graduação em Administração Pública, segunda etapa do concurso. A remuneração inicial é de R$5.451,65 para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Está confirmado que os aprovados serão contratados por meio do regime estatutário, que prevê a estabilidade empregatícia. O concurso reserva vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e candidatos de baixa renda egressos de escola pública.

Os profissionais do cargo terão missão de realizar a formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas. Além disso, deverão realizar atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade.

Os aprovados serão lotados no quadro de pessoal da Seplag MG e seu exercício poderá se dar em qualquer unidade administrativa da secretaria.

Inscrição Concurso SEPLAG MG 2021

A inscrição no concurso SEPLAG-MG 2021 poderá ser realizada somente por quem se inscreveu no ENEM 2021. Com o número de cadastro no Exame Nacional e o CPF será possível efetuar a candidatura para a seleção.

O cadastro deverá ser feito no período compreendido entre 12 e 21 de outubro, no site do Instituto Consulplan , organizador. A taxa de inscrição vai custar R$60.

Somente os desempregados ou inscritos no programa CadÚnico poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso será necessário preencher um requerimento, de 13 a 15 de outubro, pelo portal do Instituto Selecon.

Provas As provas do ENEM 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão uma redação mais 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas. No segundo dia de provas, as provas vão contar com 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de Matemática. Será eliminado do concurso Seplag MG o candidato que não obtiver no Enem 2021, no mínimo, 350 pontos em cada uma das provas objetivas e 500 pontos na prova de redação. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.