Concursos Ibama e ICMBio: Mourão confirma 740 vagas

Os editais de concursos públicos do Ibama e ICMBio foram confirmados pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O anúncio foi feito nesta semana, durante a 6ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

De acordo com Mourão, nada menos que 740 vagas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) serão abertas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro,

“Agora mesmo, está sendo aberto um concurso para o Ibama e o ICMBio, que vai contratar mais 740 profissionais. Então isso já é uma medida clara do governo do presidente Bolsonaro no sentido de aumentar a força de trabalho e a capacidade operacional das agências”, disse Mourão.

É importante frisar que apesar do anúncio de Mourão, o IBAMA e o ICMBIO ainda não confirmaram a abertura dos concursos.

IBAMA aguarda autorização do concurso para 2.311 vagas

Os órgãos federais enviaram seus pedidos de concursos ao Ministério da Economia até o dia 31 de maio deste ano. Cabe o setor do governo conceder ou não aval para os certames.

O novo edital do concurso IBAMA foi solicitado para preencher 2.311 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico administrativo, analista administrativo e analista ambiental.

Do total de vagas solicitadas, 1.005 são para o cargo de técnico administrativo, 970 são para analista ambiental e 336 para analista administrativo, totalizando 2.311 vagas. O novo pedido é maior que o último, feito em 2019, com 2.054 vagas.

Os últimos editais do IBAMA foram abertos em 2012 e 2013. Os editais foram abertos para os cargos de técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. Na ocasião, o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o certame.

O concurso IBAMA contou com prova objetiva, composta por 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Além disso, para o cargo de analista, houve prova de redação. Todas as etapas foram de caráter eliminatório e classificatório.

As questões das provas objetivas foram distribuídas entre diversas matérias, com os programas variando de acordo com cargo.

As matérias cobradas abrangeram: Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades, Matemática, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Legislação do Setor de Meio Ambiente (Ibama), Noções de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Noções de Gestão de Pessoas, Administração de recursos materiais e Noções de Arquivologista.