Conferência Municipal de Assistência Social de Penedo é concluída com diversas propostas

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), juntamente com as entidades representativas da área, realizaram nesta terça-feira (24), na Casa de Aposentadoria, a 11ª Conferencia Municipal de Assistência Social.

Durante o evento que também foi transmitido pelo canal no YouTube da Prefeitura de Penedo, em tempo real, ocorreu a eleição dos delegados para 13ª Conferencia Estadual de Assistência Social, cujos participantes puderam votar tanto presencialmente, quanto de forma on-line, no caso dos participantes que acompanhavam remotamente.

Com o tema “Assistência Social Direito do Povo e Dever do Estado para Enfrentar as Desigualdades”, a abertura dos trabalhos ocorreu com a leitura do regimento e sua posterior votação.

De acordo com o Secretário Municipal Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, a conferência terá como resultado diversas políticas públicas que serão colocadas em prática em Penedo, beneficiando principalmente a população em situação de vulnerabilidade social.

“A conferência tem foco principal no aprimoramento do sistema de assistência social, objetivo alcançado por meio do diálogo e da democracia na gestão pública, sendo uma oportunidade ímpar dos usuários do sistema participarem das tomadas de decisões referentes a essas políticas Públicas”, explicou Rafael Ferreira.

A conferencia também contou com as presenças da Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Andresa Galvão; dos vereadores Rodrigo Regueira e Irmão João e da Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Ivanildes Regueira.

A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social ainda contou com a palestra do coordenador nacional do Movimento da População de Rua em Alagoas e membro do Conselho Estadual de Assistência Social, Rafael Machado da Silva.

Rafael Machado abordou a importância da militância para o protagonismo do usuário e das ações em conjunto com outras áreas da administração pública, sendo necessário também medidas a nível dos três entes federativos para garantia dos direitos dos cidadãos.

Propostas

Ao final do evento foram aprovadas diversas propostas para serem colocadas a nível municipal, estadual e federal, a exemplo do orçamento participativo, criação de ouvidoria própria para a assistência social e a construção de uma sede para os conselhos municipais.

Também foi aprovado a promoção de cursos profissionalizantes para a população em estado de vulnerabilidade e propostas envolvendo a garantia da continuidade dos serviços ofertados, dentre outras.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP

Imagens e edição de vídeo: Ricardo Alves