Conferência Municipal de Assistência Social ocorre em Penedo na próxima terça-feira (24)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo realiza na próxima terça-feira (24), na Casa de Aposentadoria, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O tema principal da conferência será “Assistência Social: direito do povo e dever do estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Durante o evento serão estabelecidas metas e ações práticas que venham a fortalecer as políticas públicas na área de assistência social e a importância do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Dessa forma, a conferência definirá prioridades para a área da assistência social no município e também ocorrerá a eleição dos delegados que representarão Penedo na conferência estadual.

Para participar, os interessados poderão se inscrever por meio do formulário disponível no site oficial do município e que pode ser acessado clicando aqui.

O evento será realizado em formato híbrido, com parte do público presente e outra irá que interagir de forma remota, por meio do canal da Prefeitura de Penedo no Youtube.

Convocação

A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada pelo Prefeito Ronaldo Lopes por meio do Decreto Municipal Nº 745, de 03 de agosto de 2021 e está publicada no Diário Oficial do Município.

Considerando para isso, a necessidade de avaliar e propor diretrizes para implementação da Política de Assistência Social do Município.

A conferencia abordará 5 eixos temáticos, que tratam sobre as principais questões relacionadas ao tema.

A convocação da XI Conferência Municipal de Assistência Social pode ser visualizada por meio do seguinte link.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP