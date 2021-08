Confiança 0 x 2 CSA – Azulão freia reação sergipana e vence após três jogos

Aracaju, SE, 10 (AFI) – Em jogo de poucas chances e muita marcação, o CSA encontrou dificuldades, mas superou o Confiança por 2 a 0 na noite desta terça-feira. Jogando no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o time alagoano controlou bem o jogo, mas só achou espaços no segundo tempo, definindo o placar com gols de Iury e Dellatorre.

Com o resultado, o CSA encerrou sequência de três jogos sem vencer e chegou a 22 pontos no meio da tabela.

Já o Confiança, que vinha de goleada surpresa por 4 a 0 diante do líder Náutico, não conseguiu manter a reação e segue com 13 pontos, com risco de retornar à zona de rebaixamento.

PRIMEIRO TEMPO BEEEM CALMO

O primeiro tempo começou indicando que a partida dificilmente teria gols. Sem criatividade ofensiva, os dois times encontraram muita dificuldade de construir jogadas. Tanto que só chegaram com perigo perto dos 30 minutos com chutes de fora da área.

O CSA foi o primeiro a arriscar com Geovane, que finalizou de muito longe e quase pegou o goleiro Rafael Santos adiantado. A bola chegou a bater na rede, mas por cima do gol. O Confiança respondeu logo em seguida com Serginho. O volante recebeu na entrada da área e chutou forte e rasteiro, forçando Thiago Rodrigues a espalmar.

SEGUNDO TEMPO SEGUIU COM POUCAS CHANCES

Com a boa marcação dos dois lados, o panorama no segundo tempo seguiu o mesmo. O CSA, entretanto, era o time que mais tinha posse de bola ofensiva, mas não conseguia converter isso em chances de gol.

O Confiança só conseguiu responder em contra-ataque, sempre tentando explorar a velocidade de Luidy pela esquerda. Em um desses lances, o atacante chegou com perigo na linha de fundo, mas o passe para trás foi cortado de forma precisa por Ernandes.

CSA FURA A DEFESA E VENCE O JOGO

Mas aos 31 minutos o CSA conseguiu encontrar um espaço e abriu o placar. Ernandes não desistiu da jogada na esquerda e achou Dellatorre dentro da área, que deu uma caneta no marcado e chutou cruzado para defesa do goleiro, que espalmou. No rebote, porém, Iury apareceu praticamente em cima da linha para completar.

O gol era o que o CSA precisava para ter mais tranquilidade e definir a partida. Apenas cinco minutos depois, o time alagoano ampliou a vantagem. Ernandes foi muito bem novamente ao fazer lançamento na medida para Dellatorre. O atacante aproveitou falha do zagueiro, que não conseguiu afastar, para chutar rasteiro e vencer o goleiro Rafael Santos.

O Confiança até teve duas boas chances para diminuir no fim, mas a cabeçada de Rafael Vila parou no travessão e o chute dentro da área de Daniel Penha foi salvo pelo goleiro.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30, pela 18.ª rodada. Às 16h30, o CSA recebe o Coritiba no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Confiança vai a Campinas (SP), no Estádio Moisés Lucarelli, onde faz confronto direto diante da Ponte Preta.