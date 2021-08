Confiança-SE x CSA-AL – Vivendo momentos opostos, times abrem a Série B com desfalques

Aracaju, SE, (AFI) – Com seis pontos de distância na tabela e vivendo semanas diferentes, Confiança e CSA se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Batistão, pela 17° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa acabaram de vencer o líder do campeonato por 4 a 0 e saíram da zona de rebaixamento, atualmente com 13 pontos em 16° lugar. Enquanto que embora melhor colocado, em 12, com 19 pontos, o CSA perdeu dois e empatou um, nos últimos três jogos.

DESFALQUE NO CONFIANÇA

Para o confronto, o técnico interino Zé Carlos, não poderá contar com Neto Berola, expulso no último jogo. O atacante cumprirá suspensão automática.

MESMA EQUIPE

Sem muito tempo de descanso, o time que entrará em campo deve ser o mesmo do último jogo.

PROBLEMA NO CSA

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campista Silas não entra em campo.

ATAQUE DIFERENTE

Um dos setores que mais precisam de atenção na equipe é o ataque. Com isso, poderá haver alterações em relação ao último jogo. Iury Castilho entrou de primeira no último jogo e deve continuar na equipe.

A disputa fica pelo outro lado do campo: Reinaldo e Bruno Mota são os mais cotados para assumir a vaga. No comando de ataque, Dellatorre deve continuar.