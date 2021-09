Confiança x CRB – Primeira tarefa de Luizinho Lopes na contestada escolha

Aracaju, SE, 31 (AFI) – Nesta quarta-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, tem estreia no Estádio Batistão, às 19 horas. O Confiança recebe o CRB, no primeiro jogo de Luizinho Lopes, à frente do Dragão. Uma escolha, por parte do treinador, bastante curiosa.

O Confiança é o lanterna (20°) com 13 pontos. São nove de distância para o Vila Nova e a Ponte Preta, os primeiros fora da zona de rebaixamento. O CRB é o terceiro com 37 pontos. A dois do líder Coritiba e três do quinto colocado, o Sampaio Corrêa.

SÓ O TEMPO DIRÁ…

O treinador Luizinho Lopes assumiu o Jacuipense-BA, da Série C, no começo de agosto, no dia 2. O Jacupa era vice-lanterna, onde se mantém no momento. Após duas derrotas, por 3 a 0 para o Tombense-MG e 2 a 0 para o Paysandu-PA, a situação complicou.

O comandante recebeu o convite do Confiança, lanterna na Série B e com uma tarefa, em tese, mais difícil. Luizinho, porém, aceitou e deixou a Bahia para treinar o Dragão. Logo na estreia, enfrenta o terceiro colocado CRB, que está invicto há nove rodadas.

Talvez o professor Luizinho Lopes goste de desafios e quanto maior o risco de dar errado, mais tentador é a proposta. Talvez. Será que, diferente do início no Jacuipense, ele mostra que fez a escolha certa? Só o tempo dirá…

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Luizinho Lopes, que até o início da tarde de terça-feira, ainda aparecia como treinador do Jacuipense-BA no BID, acertou a rescisão e poderá estrear à frente do Confiança. A tendência é de poucas mudanças em relação ao time do interino Neto Pajolla, na derrota por 2 a 1 para o Goiás.

Uma delas é na lateral-direita. Marcelinho está abaixo do nível e Jonathan Bocão é o nome mais cotado para assumir a função. Ainda na defesa, Bareiro quase se tornou um desfalque. Ele foi julgado e poderia pegar suspensão de até seis jogos, por ser expulso do banco de reservas, contra o Guarani, mas ganhou a absolvição.

O treinador Allan Aal, provavelmente, não faça grandes alterações também. O CRB não conta com novas ausências além de Diego Ivo, Victor Ramos e Nicolas Careca. O comandante, então, tem tudo para manter os titulares do empate sem gols com o Cruzeiro.

A única dúvida é no meio campo. Diego Torres faz grande temporada, porém, Renan Bressan assumiu a posição na última rodada, pois marcou dois gols contra o Remo, na vitória por 2 a 1.