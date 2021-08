Confiança x Remo – Momentos distintos e baixas marcam confronto que abre a rodada

Aracaju, SE, 16 (AFI) – Passando por situações distintas no Campeonato, Confiança e Remo fazem um dos jogos de abertura da 19° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h, no Batistão.

Os donos da casa estão na lanterna da competição, somam apenas 13 pontos e estão a cinco do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Remo, está na 13° posição, com 23 pontos ganhos. Sete de distância do quarto colocado.

SUSPENSOS

O timenão poderá contar com o lateral-esquerdo João Paulo e com o zagueiro Nirley. João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta, neste sábado. O lateral-esquerdo foi punido aos 16 minutos do primeiro tempo por agarrar Niltinho e impedir um ataque promissor. Já Nirley, recebeu dois cartões em três minutos. O primeiro aos 38 minutos do segundo tempo e o que resultou a expulsão aos 41 minutos.

DEPARTAMENTO MÉDICO

Caíque Sá, que ficou de fora contra a Ponte deve seguir no DM.

DESFALQUES

Para o confronto o técnico Felipe Conceição não poderá contar com o zagueiro Romércio, e os meias-atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira. Além deles, o lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Fredson e o volante Lucas Siqueira, também contundidos, seguem fora do time.

RETORNOS

Por outro lado, o volante Marcos Júnior estará à disposição, após não jogar contra o Vasco por questões contratuais. Felipe Gedoz, artilheiro da equipe, já cumpriu suspensão e está disponível.