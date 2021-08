Confira as datas de depósito e de saque da parcela 5 do auxílio emergencial 2021

Confira as datas de depósito e de saques da prorrogação do auxílio emergencial 2021 – parcela 5 para todos os benficiários público geral

Mês J F M A M J J A S O N D nasc. A E A B A U U G E U O E benef. N V R R I N L O T T V Z Parc. 5 – online 20/ago 21/ago 21/ago 22/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 28/ago 29/ago 31/ago Parc. 5 01/set 02/set 03/set 06/set 09/set 10/set 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set 20/set Saque

O que é o auxilio emergencial 2021?

Conforme definição do Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus). Já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise.

A elegibilidade do auxílio

A elegibilidade ao Auxílio Emergencial 2021 é analisada pela Dataprev, que é o agente operador do novo auxílio. Dessa forma, apenas entra no público a ser analisado pela Dataprev os trabalhadores elegíveis ao Auxílio Emergencial ou sua Extensão que tiveram parcelas enviadas para pagamento em dezembro de 2020.

Assim sendo, a Dataprev faz o cruzamento dos cadastros dos cidadãos com direito a receber os benefícios de acordo com os critérios do novo programa.

Bolsa família e o auxílio emergencial

Os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao auxílio emergencial 2021, conforme informação do Ministério da Cidadania. Nesse caso, o Governo Federal verifica se o trabalhador cumpre todas as regras para receber o auxílio, e também se o valor do benefício do Bolsa Família da sua família é menor do que o valor do auxílio emergencial.

Pois, se o valor for menor, a família receber o auxílio emergencial 2021. Dessa forma, o benefício do Bolsa Família é suspenso pelo Ministério, enquanto a família estiver recebendo o auxílio. Por conseguinte, quando a família terminar de receber as parcelas do auxílio, o Ministério encerrará a suspensão do benefício do Bolsa Família.

Assim sendo, se a família continuar atendendo as regras de elegibilidade do Programa, o benefício será restabelecido, mas não serão pagas as parcelas que foram suspensas. Agora, se o valor do benefício do Bolsa Família for maior do que o valor do auxílio emergencial 2021, a família não receberá o auxílio, e continua recebendo o benefício do Bolsa Família. Caso queira consultar os pagamentos para o Programa Bolsa Família até o final deste ano, clique no destaque.