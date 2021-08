Confira cinco dicas para economizar com os gastos da casa

Diante da crise provocada pela pandemia, para manter as contas em dias e ainda fazer sobrar um dinheiro no final do mês, é preciso muito jogo de cintura para evitar gastos extras, por isso, pequenas mudanças de hábito na rotina são importantes para uma boa economia, e isso, independente do quanto se ganha e do padrão de vida que se tem.

Confira abaixo alguma s dicas sobre economia doméstica, indicadas pela fintech Jeitto.



1 – Tente fugir do horário de pico ao usar eletrodoméstico

O horário de maior consumo de energia é entre às 18h e 22h. Mesmo com o home-office, nesse período o consumo tende a aumentar, pois é o momento em que a maioria das pessoas estão com TVs ligadas e luzes de diferentes ambientes acesas. Além disso, tem os banhos noturnos, portanto se puder neste período evite o uso de eletrodomésticos, como ferro de passar roupa, coifa, forno elétrico e outros. Vale a pena, ainda, observar as bandeiras tarifárias praticadas pelas distribuidoras.

2- Evite guardar alimentos quentes na geladeira

O alimento quente faz a geladeira trabalhar mais, por isso, mantenha ele fora da geladeira até ficar frio e depois guarde para poder conservá-lo. O resfriamento demanda muito do eletrodoméstico, portanto exige muita energia.



3 – Descubra quais são as frutas da época

Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com economia, certo? Pois bem, as frutas da época tendem estar mais em conta no mercado e principalmente na feira, portanto, se puder, opte por elas. No site https://organis.org.br/as-frutas-de-cada-estacao/ você pode saber mais sobre as opções do período.

4 – Tampe as panelas ao cozinhar

Muitos não sabem, mas ao preparar a comida com as panelas abertas, o consumo de gás é maior e isso consequentemente gera um aumento na conta de gás ou a necessidade de comprar mais botijões por mês.



5 – Nada de banho demorado

Essa é uma dica antiga, porém fundamental. Cada minuto a menos no banho gera em média uma economia de 23 litros de água. Ou seja, tome banhos rápidos, pois além de economizar na conta de água, o gasto com energia no caso de chuveiros elétricos, um dos equipamentos que mais consomem energia, será menor.