Confira como sites e aplicativos podem ajudar na busca por passagens aéreas mais baratas

Se não sabia dessa, a dica de hoje é para você. É possível fazer a pesquisa por passagens em buscadores inteligentes, com versões em sites e aplicativos. São vários à disposição do usuário, como Skyscanner, Kayak, Voe Livre, Google Flights, dentre outros. O que todos eles têm em comum? O fato de exibirem na mesma tela todas as possibilidades e preços disponíveis para o seu voo.

Pesquisar preços de passagens aéreas pode ser bem trabalhoso, ainda mais se você ainda é daqueles que acessa site por site das companhias para saber os valores dos voos desejados. Você sabia que é possível fazer uma busca única para as datas da sua viagem e descobrir, de uma só vez, os preços de todas as empresas aéreas para o trecho que você precisa?

Além de economizar tempo, afinal não será preciso passar horas entrando e saindo dos sites da Latam, Gol, Azul, Ita ou Passaredo, você ainda poderá economizar um bom dinheiro. Como assim? Eu explico! É bem simples! É que as passagens aéreas não são comercializadas apenas pelas companhias. Também é possível comprar passagens através de revendedores. Por incrível que pareça, muitas vezes, a passagem comprada em um desses revendedores pode apresentar preços bem mais baixos do que os praticados pelas empresas aéreas.

Mais uma possibilidade que esses buscadores oferecem é o fato de combinarem voos de várias companhias em caso de conexão. Por exemplo: se você pensa em ir de Salvador para Manaus, como não há voo direto entre as duas cidades, normalmente você ficaria refém de apenas uma companhia aérea. Com esses buscadores, não! Ele vai combinar os dois voos mais baratos para você, seja um da Gol e outro da Latam ou um da Azul e outro da Gol. O importante é te oferecer o menor preço, não tendo obrigação de serem os dois voos da mesma empresa.

E se você é do tipo que tem milhas e as utiliza para viajar, o aplicativo Voe Livre oferece essa opção de busca também. Ao colocar os trechos desejados, com as datas, ele mostrará o valor da pontuação necessária para emitir sua passagem, seja na Latam, Gol ou Azul.

Embora tenha utilizado como exemplo voos nacionais, caso sua praia seja viajar para fora do país, não se preocupe, pois esses buscadores também mostram os valores praticados por companhias aéreas internacionais. Se atente apenas ao fato de que alguns revendedores, embora mostrem o preço em reais, na hora do pagamento o converte para dólar ou euro, o que pode não ser interessante por conta da cotação da moeda, além da cobrança do IOF sobre transações financeiras internacionais.