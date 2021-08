Confira detalhes do final de José Alfredo em ‘Império’

Império já está na reta final e o que todo mundo quer saber ou ao menos relembrar é o que vai acontecer com José Alfredo (Alexandre Nero). Então veja só: no último capítulo o comendador descobrirá que José Pedro (Caio Blat) formou um complô com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Silviano (Othon Bastos) para destruí-lo. O “Homem de Preto” será atingido por um tiro dado pelo personagem de Caio Blat no momento em que todos estarão frente a frente. Antes dessa cena, o filho preferido de Maria Marta (Lilia Cabral) sequestrará Cristina (Leandra Leal) e pedirá um bom resgate para fugir do país.

Os três vilões levarão a loira para um galpão onde, um dia, o mordomo da família Medeiros construiu um próprio império. Silviano é pai de Maurílio e o mordomo já foi casado com a personagem de Lilia Cabral. Todos esses detalhes devem ser contados no mesmo dia. Com ajuda de Josué (Roberto Birindelli), ‘Zé Alfredo’ matará Maurílio com um tiro no peito. Em um momento oportuno, ele baterá com a arma na cabeça de seu filho mais velho para liberar Cristina.