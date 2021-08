Confira fotos das quatro mansões oferecidas para Messi para morar em Paris

O atacante Lionel Messi já treina no Paris Saint-Germain, está perto de fazer sua estreia pelo time, mas ainda precisa resolver sua mudança para a capital da França. Entre o que está pendente, a escolha da nova casa em que viverá com a esposa e os três filhos.

Não será uma decisão das mais difíceis. O PSG possui um programa de Family Care para seus jogadores, em que presta toda assessoria necessária para os recém-contratados conseguirem se estabelecer em Paris o quanto antes. Depois de realizarem uma entrevista com Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, para saberem o que eles querem no novo lar, os funcionários foram atrás e encontraram quatro mansões na cidade que se encaixam nas demandas da família.

Ambas eram mais distantes do centro de Paris. A terceira opção na mesa da família Messi é localizada mais perto do coração da cidade, num bairro onde morou também Thiago Silva e Ibrahimovic, ambos ex-jogadores do PSG. Com 1.450 metros quadrados, custa 30 milhões de dólares, caso Messi queira comprá-la. Da cobertura, é possível ver a cidade, incluindo a Torre Eiffel.