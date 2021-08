Confira lista de 7 empresas com vagas de emprego, estágio e trainee em aberto

As empresas Boticário, Braskem, Burger King, Daryus, Leroy Merlin, Memed e Red Bull estão com vagas de emprego, estágio e trainee abertas. Os benefícios e os valores salariais depende de cada função. Confira abaixo a lista de oportunidades.

O Burger King tem 1.000 vagas abertas em várias cidades do país para coordenador de turno, gerente de restaurante, atendimento e jovem aprendiz. As oportunidades são para pessoas com níveis médio e superior. Os currículos podem ser enviados pelo WhatsApp (11) 94317-6360. Entre os benefícios oferecidos estão, plano de saúde, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira.

O Grupo Boticário abriu vagas para o Programa Geração B de estágio e trainee. Para as vagas de estágio, é preciso estar matriculado em um curso de Ensino Superior com formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Para as vagas de trainee, é preciso ter terminado a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de setembro no site da empresa.

A Red Bull está com inscrições abertas para o Graduate Programme 2022, que busca trainees nas áreas de administração, publicidade, marketing, comunicação social, economia e engenharias. Para participar é preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 e ter inglês fluente. Além de passar por diversas áreas da empresa no Brasil, os trainees também terão um treinamento internacional. As inscrições vão até 10 de setembro e devem ser feitas no site da marca.

A Braskem também abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022, com oportunidades para estudantes de diversas áreas. Os candidatos possuem duas opções: técnico e universitário. São mais de 210 vagas em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas. Para o estágio técnico, é necessário ter mais de 18 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre do Ensino Técnico. Já o estágio universitário são para estudantes do Ensino Superior a partir do 3º semestre, em cursos variados nas áreas de exatas e humanas. As inscrições vão até 27 de agosto e devem ser feitas pelo site da empresa.

O Grupo Daryus está com vagas em aberto para profissionais de tecnologia e gestão empresarial em São Paulo. As duas vagas são para consultor de segurança da informação sênior – uma para consultor de cyber security júnior e outra para consultor de continuidade de negócios pleno. O regime de contratação é PJ, mas tem outros benefícios incluídos. Os contratados trabalharão inicialmente no modelo home office e, posteriormente, no escritório localizado na Avenida Paulista. Os interessados podem mandar currículo para o e-mail vagas@daryus.com.br ou se candidatar pelo Linkedin da empresa

A Leroy Merlin anunciou 153 vagas de emprego em 12 estados brasileiros. Há vagas para as áreas de tecnologia de informação, supply chain, central de compras e atendimento, além de assessor de vendas, atendente, vendedor e operador. Os contratados terão benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição e vale-transporte, prêmio de participação nos lucros e resultados, cartão farmácia, gympass, entre outros. Interessados devem cadastrar o currículo no site